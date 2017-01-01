11 Март 2018

Николаевские синхронисты заработали пять комплектов медалей на Чемпионате Украины

Прочитали: 105

Со среды, 7 марта по субботу, 10 марта николаевские спортсмены сражались в четырехдневном Чемпионате Украины по синхронному плаванию среди юниоров в Харькове. В общем, команда Николаевской области заработала себе в «копилку» пять комплектов медалей. Мероприятие прошло в ФСК «Локомотив».

Свою физическую подготовку на конкурсе продемонстрировали семь команд с четырех областей: Киевская, Харьковская, Одесская и Николаевская. Именно эти города развивают и достойно представляют такой вид спорта, как синхронное плавание. В командном зачете Николаевская команда взяла «бронзу», а на лидирующую ступень взошла команда из Харькова.

В Технических группах третье призовое место получили Ксения Борисова, Александра Маерова, Ксения Козловская, Елена Козловская, Елена Левченко, Таисия Ковалева, Полина Единок, Валерия Егорова. Категорию технические дуэты разорвало выступление Александры Маеровой и Ксении Борисовой, которые также взошли на третью ступень пьедестала. Эту же позицию завоевала своим сольным выступлением Ксения Козловская. А «серебро» удалось завоевать Полине Дмитришеной и Пичурину Андрею за Микс дуэт (мальчик плюс девочка). Также бронзовую медаль заработали Петр Афанасов и Марьчна Телеверная.

Юные спортсмены довольны своим результатом, но не собираются останавливается на достигнутом, желая преумножать свои победы и успехи в ближайшем будущем, путем упорных тренировок.