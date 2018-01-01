17 Март 2018

В «Лиге Смеха» николаевец перевоплотился в Зианджу, а «Винницкие» «раздерибанили» деньги Абраменко ВИДЕО

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Как известно, николаевец Юрий Степанец, который для передвижения использует инвалидное кресло, феерично ворвался в сезон «Лиги Смеха» в составе сборной команды «Пошло. Поехало» и заполучил себе в тренеры юмориста Игоря Ласточкина. В субботу, 16 марта телеканал 1 + 1 показал новый выпуск популярного юмористического проекта, в котором команда вновь расхохотала зал своего выступала. При этом, команда вновь не отходила от своей привычки к критическому шуткам об инвалидности Степанца.

«Привет, вертикальные! Вижу немой вопрос о том, кто этот человек с рынком? Это Андрей», – снова шутил Степанец.

Так, Юрий вместе с товарищем Андреем Вокало и при участии самого тренера в номере они обыграли подножье скалы в Спарте, где парни просили скинуть им девочку, кабинет пластического хирурга Бориса Апреля (певицы Зианджи), где ей вернули то, что «отрезали». Кроме этого, Ласточкин поиграл со Степанцом в футбол и сравнил его с недвижимостью в центре Киева.

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Примечательно, что отличились в этом выпуске и «старожилы – лигисмешники» Команда «Винницких» до слез рассмешила зрителей шутками про золотую медаль николаевского олимпийца Александра Абраменко. Так, свое выступление «Винницкие» интерпретировали под сюжет известного фильма «Любовь и голуби». При этом, во второй фигуре - «спортивной» - юмористы разыграли эпизод из кабинета президента национального олимпийского комитета Украины. Тот как бы ошарашен победой николаевского фристайлиста Абраменко на Олимпиаде в Пхенчхане и сообщил, что все призовые деньги и чемпионскую квартиру они успели «раздербанить».

«Ох, а як же Олімпіада хорошо починалась ... Андрій із санок випав, дєвочки-біатлоністки одинадцятими прийшли», – якобы негодовал он.

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Напомним, ранее в отборочных турах, которые проходили в «городе моряков» Одессе, принимающее участие 190 команд из разных уголков не только Украины, но и всего мира. Уже по окончанию второго тура сдерживает 50, а по завершению третьего и вовсе 20.