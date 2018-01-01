21 Март 2018

В тишине и стоя на коленях, в Николаеве простились с Народным Героем и директором аэропорта Волошиным

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Более сотни николаевцев пришли проститься с военным летчиком, и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт», народным Героем Украины Владиславом Волошиным, который свел счеты с жизнью выстрелом в грудь.

Прощание состоялось на территории бюро судебно-медицинской экспертизы. На него пришла семья Владислава, его друзья, знакомые, сослуживцы и горожане, которых задела трагедия офицера. Также пришли и представители власти: первый вице-губернатор Николаевской области Вячеслав Бонь, вице-губернатор Александр Кушнир, вице-мэр Юрий Степанец, заместитель главы облсовета Иван Кухта, депутат горсовета Светлана Таранова. Почти все принесли с собой красные гвоздики, а многие взяли венки – все это они возложили к гробу Волошина.

После возложения отец и друзья Владислава сказали свои прощальные слова, а затем все, став на колени, выстроились в «живой коридор», чтобы провести офицера в последний путь – дорогу ему устилали гвоздиками.

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