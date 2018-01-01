27 Март 2018

Сотни николаевцев «помолились» за военнослужащих в зоне АТО на концерте группы «Без Обмежень» ВИДЕО

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В понедельник, 26 марта, в концерт-холл «Юность» с нежным и чувственным концертом приехали роковые украинские романтики, звезды популярного вокального шоу «Х-фактор» группа «Без Обмежень». Они привезли новый сингл «Хочеш», но и не забыли подарить всем полюбившиеся композиции. Среди них была и известная «молитва» за украинских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Донбассе. Во время нее полный зрительный зал встал и продолжительными аплодисментами выразил свою благодарность всем бойцам, принимавшим участие в АТО.

Так, вокалист группы Сергей Танчинец сделал лирический перерыв среди зажигательных треков, исполнив песню «Най би вже весна» из своего альбома «5 хвилин».

— Я знаю, що Facebook-стрічки й різні інтернет-публікації наштовхують нас на постійну «зраду». Нічого не погано, ми – величезна нація, ми – надзвичайно сильний народ, який поборов не одного ворога та обов'язково поборе і цю біду. І завдяки таким людям, як бійці Збройних Сил та добровольчих батальйонів, завдяки волонтерам, наша держава до сьогодні існує. Давайте ми, всі цивільні люди, собі це запам'ятаємо назавжди: завдяки цим людям ми маємо змогу тут з вами зустрітись сьогодні. Давайте їм подякуємо, – сказал фронтмен группы Сергей Танчинец перед исполнением песни.

В своей речи Танчинец отметил, что желает скорейшего возвращения с победой.

— А чому з перемогою? Бо за нами правда і з нами Бог. Най нарешті прийде весна, най би вже весна, – добавил фронтмен.

Завершая песню, вокалист предложил зрителям вспомнить всех тех, кто защищает восточные рубежи Украины, а также помолиться за них и тех, кто погиб ради мирного неба над головой.

— Друзі, мені хочеться, щоб ми про них згадали й в своїх головах, і в своїх серцях за них помолились. За їх якомога швидше повернення додому. За полеглих помолились, за їхню сьогоднішню благодать. І найголовніше – «Слава Україні», – сказал во время исполнения песни фронтмен группы, а весь зал ответил «Героям Слава», повторив это 3 раза.

Николаевцы внимательно слушали проникновенное пение Танчинца. При этом зал наполнился сотнями «огоньков», а уже после исполнения песни зрители встали и молча аплодировали. Будучи тронутым такой реакцией, Сергей сказал, что Николаев – это однозначно украинский город и он как никто чувствует свою страну.

Отметим, что в 2017 году тему для этой песни продиктовала война. Она повествует о размышлениях мужчины, который находится на фронте. Герой вспоминает свою родину, и по очереди говорит о своих родных. В припеве – ожидание весны, как в прямом смысле, так и переносном – ожидание окончания войны.

Над материалом работали: Татьяна Вязникова и Анастасия Михайлова