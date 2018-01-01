03 Апрель 2018

Откровения секс-шопера: какими игрушками для взрослых балуются николаевцы 18+

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Секс-шоп зачастую люди, краснея, обходят стороной. И пускай современное общество может себе позволить свободное поведение во многих его проявлениях, мало кто признается о похождениях в это место. NikLife решил посетить один из таких интим-бутиков и узнал, что большое количество николаевцев далеко не брезгует покупками секс-игрушек. Помимо этого, они активно экспериментируют на лоне своей интимной жизни. Проводником в мир пособий для плотских утех стала приветливая консультантка одного из секс-шопов.

Яна рассказала, что тот, кто один раз переступил порог интим-бутика, будет ходить туда как по расписанию. Также она поделилась, за чем приходят в «магазины любви» николаевцы, что ищут здесь нетрадиционные пары и почему не стоит покупать подобные товары в интернет-магазинах.

Об ассортименте

По словам девушки, на прилавках секс-шопа можно увидеть целое изобилие интим-товаров. Здесь есть фаллоимитаторы разных цветов и форм (самый большой - 28 см), смазки, масла, таблетки для стимуляции, есть даже тапочки в форме женской груди и пепельница в виде ягодиц. Плети, костюмы, белье, анальные шарики, кольца для удержания гениталий и многие другие вещи ждут своего покупателя и обещают привнести разнообразие в личную жизнь. Однако, как рассказала Яна, николаевцев нельзя назвать раскрепощенными, и поэтому экстремального ничего не заказывают, ибо очень большая вероятность, что такое никто не купит. К примеру, резиновые куклы, с которыми обычно секс-шопы и ассоциируются, спрашивают очень редко.

О клиентах и их предпочтениях

По наблюдениям консультантки, среди николаевцев молодежь чаще всего приходит за смазками, одинокие люди преимущественно покупают секс-игрушки, пары - обоюдные игрушки, молодые девушки – белье, а пары в возрасте – что-то для стимуляции эрекции. Очень часто, как оказалось, заходят иностранцы, особенно секс-туристы. По необъяснимым причинам они считают, что продавцы секс-шопов торгуют своим телом и сразу приглашают их в примерочную для развлечений. При этом люди нетрадиционной ориентации ведут себя адекватнее всех. В свою очередь из извращенных запросов от покупателей Яна помнит, разве что, поношенное белье. Также в интим-бутики приходит очень много пар, которые только присматриваются, а самая распространенная защитная реакция у них (особенно у парочек из села) – это смех. По востребованности магазина сказать сложно: бывает так, что стоят одновременно в очереди пять человек, а бывает, что целый день никто так и не постучится.

О «зависимости» от секс-товаров и покупках в интернет-магазинах

Специалистка утверждает: лучше за товарами приходить именно в реальные магазины, потому что можно проверить сертификаты на продукцию. В свою очередь доверять интернет-площадкам для покупок секс-товаров не стоит. Яна поделилась историями о людях, которые сомнительно оценивают товары в секс-шопе из-за неудачной покупки в интернете. Они говорят: «Нет, вы мне это не предлагайте, я купил такую штуку в интернете, и оно было невозможно вонючее». Так, обычно то, что стоит дешево в интернете, страшно представить из чего сделано. Также интересно, что, по словам девушки, те, кто больше всех стесняются, возвращаются через день и покупают вдвое больше, чем в первый раз. Конечно же, просят непрозрачный пакетик.

Как оказалось, страшно в секс-шопе только в первый раз, когда не знаешь, что тебя здесь ждет. Тот, кто раз переступил порог секс-шопа, не раз сюда вернется, ибо поймет, что здесь продаются вещи, которые делают половой акт комфортнее, а эмоции от него - ярче. NikLife и дальше будет держать руку на пульсе самых актуальных и «горячих» тем для Николаева и предлагает в скором времени почитать больше жизненных историй от Яны за два года работы в интим-бутике в весеннем номере NL!