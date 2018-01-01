03 Апрель 2018

Медреформа в Николаеве: как будут работать поликлиники и зачем подписывать договор с врачом ИНФОГРАФИКА

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С 1 января 2018 года в Украине «запустилась» медицинская реформа. В ее рамках после начала так называемой приписной кампании, которая стартовала 1 апреля, украинцы должны найти себе семейного врача, терапевта или педиатра для своего ребенка, а также подписать с ним договор (декларацию).

Согласно принятому законопроекту, сначала реформа коснется первичной медпомощи - поликлиники превратятся в семейные амбулатории, а терапевты и педиатры станут семейными врачами «широкого профиля». К примеру, в их компетенции может быть как насморк, так и беременость. Также они будут выдавать талоны на профильные обследования и к узким специалистам. Сама же специализированная медпомощь, которая является вторым и третьим звеном медицины, будет «реформирована» позже – в 2019-2020 годах.

NikLife выяснил, что и как нужно делать николаевцам, чтобы подписать договор (декларацию) с лечащим врачом, нужны ли для этого бланки и какие документы брать с собой.

Какие документы нужны, чтобы подписать декларацию?

Для подписания декларации нужно немного: паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Уже в случае оформления договора с педиатром или семейным врачом для ребенка, нужно будет добавить еще свидетельство о его рождении.

Зачем больнице нужен мобильный телефон пациента?

Он нужен на этапе заключения договора, чтобы убедиться, что его подписывает реальный человек, а не мошенник. Как только данные пациента введут в систему «Электронное здоровье», на телефон придет СМС-код с подтверждением.

Где искать бланки для подписания договора?

Нигде, так как они не нужны. Регистратор вносит данные в электронную систему. После этого сотрудник учреждения распечатывает из системы экземпляра декларации, а пациент их проверяет и подписывает. Далее медработник накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему «Электронное здоровье». Кстати, регистратор обязан распечатать две копии декларации – одну он оставляет в больнице, а вторую отдает пациенту.

Где в Николаеве можно подписать декларацию?

Подписать договор можно только с тем врачом, больница которого подключена к системе «Электронное здоровье». По состоянию на 28 марта в Николаеве к ней подключились уже более 40 отделений, со списком которых можно ознакомиться по ссылке.

Можно ли самому внести данные в систему?

Нет. В каждом подключенном к «Электронному здоровью» заведению первичной медицинской помощи будет определен человек, отвечающий за внесение данных в реестр. Это может быть регистратор, медсестра или даже врач – в каждой больнице по-разному. Поэтому пациенту нужно просто прийти в медучреждение с необходимыми документами и мобильным телефоном – дальше дело за уполномоченным лицом.

Нужно предварительно записываться на подписание декларации?

Нет, не нужно. Все что требуется – прийти с документами и телефоном.

Есть ли какие-то особые часы, отведенные под заключение договоров?

Этот вопрос решает каждое медучреждение индивидуально. К примеру, в одной клинике могут установить часы приема, а в другой это будет доступно в любое рабочее время. Это может зависеть как от загруженности и количества штатных единиц, так и от желания руководства.

Что делать, если врача нет на работе?

В случае отпуска или болезни у лечащего врача должна быть замена либо другой врач, либо дежурное отделение первичной медицинской помощи.

После заключения договора записаться на прием можно дома через интернет на сайте системы, через смартфон. Также в центре первичной медико-санитарной помощи №2 можно использовать для записи терминал самообслуживания. Для этого необходимо ввести в систему свой номер телефона, а также ряд персональных данных. Если же вы не закреплены за каким-то врачом, система вам все же напишет о необходимости обратиться в регистратуру, «стимулируя» выбрать себе семейного врача и подписать с ним декларацию. Уже пройдя все этапы записи, терминал выдает талон на прием. В нем прописаны место, дата, время и другие детали визита к врачу. Придя в назначенное время, пациента в кабинете доктора будет ожидать его карточка, которую заранее туда принесет регистратор. Таким образом планируется устранить постоянные очереди в больницах.

В случае же переезда или неудовлетворительного восприятия качества медицинских услуг человек сможет заключить договор с другим врачом. Предварительное соглашение при таких условиях автоматически отменяются. При необходимости украинцы могут обращаться к специалистам там, где им это будет удобно, – необходимости посещать врача по месту регистрации или проживания не будет.