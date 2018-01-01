11 Апрель 2018

В Николаеве состоялась премьера инклюзивного спектакля про соловья с одним крылом

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- Разве он птица, когда у него нет крыльев?

- А что делает птицу птицей? Разве это не голос его души? ....

Во вторник, 10 апреля, на сцене Николаевского художественного русского драматического театра состоялась премьера инклюзивного социального представления «Соловейко с одним крылом» при участии детей с инвалидностью. Зрительный зал был полностью заполнен желающими посмотреть на уникальную постановку. В холле театра расположился стенд со снимками фотопроекта с участием детей с инвалидностью. Большинство зрителей пришло на премьеру с цветами и подарками юным актерам.

На сцене была показана жизнь небольшой птичьей семьи, у которой родился птенец с одним крылом. Когда приходит осень и птицы стаи на своем совете принимают решение, кто полетит на юг зимовать, становится очевидным, что семья соловья с «одним крылом» вынуждена остаться и подвергнуться риску не пережить холода. Несмотря на это, находятся люди, которые помогают пережить зиму семье этих соловьев. Уже вернувшись весной в свой дом, улетающая стая раскаивается в своем решении бросить умирать соловья с одним крылом. Они обещают, что в следующую осень обязательно возьмут его с собой в теплые края, помогая по очереди долететь ему туда.

Весь спектакль был поделен на времена года. Между основными сценами зрителей радовали невероятные яркие танцы. Их исполнили артисты танцевального коллектива «Турдефорс». Роль нежной и хрупкой девочки Весна-Осень-Зима сыграла девятилетняя Алина с комплексными сложными нарушениями. Алине сложно говорить, тем более говорить во время движения. Она волновалась, но очень старательно выговаривала каждый звук. Роли других соловьев сыграли маленькие актеры Артем, Лиза и Даня, которые имеют тяжелые проблемы опорно-двигательного состава. При этом главную роль в спектакле сыграл одиннадцатилетний Константин. Мальчик имеет значительные ортопедические проблемы и может передвигаться только на специальных протезах. Он, как и главный герой спектакля, очень хочет петь и занимался развитием своего вокального мастерства.

В этот вечер сказка о жизни большой птичьей семьи четко показала зрителям, что главное - это человек, его внутренний мир, который никоим образом не зависит от формы инвалидности. Все роли в спектакле, принадлежащие взрослым актерам, сыграли актеры молодежного любительского театра «С.Т.У.К». И каждый пропустил тему спектакля через свое сердце.

Дети, которые приняли участие в спектакле, не случайны. Для каждого это большое событие в жизни. Каждая маленькая деталь в спектакле переплетается с настоящими детскими судьбами. По завершению спектакля актеров задарили цветами и подарками, а весь зал аплодировал стоя.

Основная цель инклюзивного социального спектакля - показать, что дети с инвалидностью - обыкновенные дети, которые радуются жизни, улыбаются, мечтают дружить и быть нужными. Автором идеи проекта стала Екатерина Лищенко, а режиссером-постановщиком – Людмила Оспадова. Проект смог быть реализован благодаря поддержке Николаевского городского совета, ведь он выиграл в конкурсе «Общественный бюджет».



