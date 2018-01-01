17 Апрель 2018

«Уставший» Савченко, Добкин-наркоман и «леди» Фреймут: николаевец создал нецензурные стикеры в Telegram

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Николаевец Андрей Грищук создал новый стикер-пакет для соцсети Telegram. В нем использованы изображения знаменитостей, как всеукраинского политикума так и мирового шоу-бизнеса.

Всего в стик-пакет вошло 53 изображения с известными личностями. Из николаевцев в этот «звездный список» попал глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко и самый богатый николаевец Алексей Вадатурский.Над каждым изображением знаменитости есть цитата известного украинского писателя Леся Подервянского, которая должна ассоциироваться с данной личностью. Над стикером с главой Николаевщины помещена надпись «недосконалість світу за**ала», а надпись над изображением Вадатурского гласит «Хто колгоспник. Я колгоспник?»

Также уже разработаны стикеры с легендарным Стивом Джобсом, Эми Уайнхаус и Куртом Кобейном. Среди украинских знаменитостей засветилась на картинке и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. А Ольга Фреймут ассоциируется в стик-пакете со словами «Если хто думає, шо бить суперледі легко, то это ошибка».

Можно найти в стик-пакете Олега Винника, Игоря Николаева, Ларса фон Триера и даже Василия Иванчука. Примечательно, что в данном пакете фигурирует больше количество политиков. Среди них Юлия Тимошенко, Виктор Янукович, Игорь Коломойский и Владимир Гройсман, а также сын Президента Украины с фразой «Папа, кажись п**ец»

В комментарии NikLife создатель стикеров Андрей Грищук рассказал, о том как родилась такая идея и почему в список этих людей попал глава Николаевской ОГА.

— Идея была в том, чтобы знаменитыми цитатами из его произведений (ред., – Леся Подервянского) наградить подходящим к ним известным людям. Савченко попал в этот список, как яркий представитель политикума украинского, не до конца понятый нами. То есть его деятельность вызывает много вопросов и упреков, для него, похоже, странных и незаслуженных. Ну, а над стикерами я работал наверное полдня, - резюмировал Грищук.

Не забыл автор забавных стикеров и про себя. На картинке со своим изображением он написал «Я б краще вина б ото випив». Сам перечень стикеров не окончательный и планируются обновления. Автор отмечает, что такой комплект «каждый сознательный украинец должен иметь на всякий случай».

Отметим, что почти во всех анонсированных стикерах создатели используют нецензурную лексику. Напомним, что недавно николаевские молодежные управленцы завели бота для пропаганды своей работы, а на день святого Валентина в сети создали валентинку от имени Алексея Савченко.