18 Апрель 2018

Дальше – больше: интернет-изданию NikLife исполнилось семь лет

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Мир меняется вместе с нами или мы меняемся вместе с миром? Весьма неоднозначный вопрос. Идея создания интернет-издания NikLife изначально основывалась на том, чтобы дать читателю добрых, легких и культурных новостей. Но за годы работы мы менялись. Не только из-за событий в стране, но и в угоду вкусам и запросам наших читателей. Сегодня интернет-издание отмечает свой День Рождения! Вот уже семь лет команда редакции продолжает балансировать между культурно-развлекательными и общественно-политическими материалами. При этом каждый день старается находить интересные и актуальные темы для вас.

Корреспонденты NikLife становятся свидетелям всех самых значимых культурных и политических событий Николаева. Каждый из них старается подмечать то, что не видят другие, выделять и находить то, что может казаться недоступным. За время нашей работы мы сверстали и выпустили 33 номера журнала, написали более 60 тысяч материалов на сайт. Мы не только «предсказывали» многие события в городе, но и влияли на некоторые общественно-политические процессы, еще раз доказывая, что журналистика - это «четвертая власть».

NikLife - это материалы о политических игрищах и вечерних концертах, которые не только дают отдыхать мозгам, отвлекая от будничной рутины, но и приносят эстетическое удовольствие. Конечно же, это и веселье. Мы показываем события не без юмора. Так, что наши читатели могут стать еще и долгожителями, ведь смех, как известно, продлевает жизнь. Не забываем мы и о полезных материалах. Целая рубрика нашего сайта полняется «лайфхаками» на все случаи жизни: как украсить дом, как НЕ нужно делать селфи и т.п. Мы стараемся «подхватывать» творческих людей, о которых мало кто знает. Так что «мы писали о нем еще до того, как он стал известным» - это про нас. Ну, и только наши читатели имеют возможность читать интервью с николаевскими памятниками, котиками и асфальтом.

Для большинства журналистов редакции это больше, чем работа. Это семья. Те люди, которые помогают в полной «запаре». Это море позитива и заряда бодрости на весь день. NikLife, это как космический корабль – летающий в информационном пространстве и остающийся наблюдать за самыми актуальными событиями. Он посылает Земле сигналы, отличающиеся особым креативом и уникальностью.

За все время своего существования мы получили не только верных и благодарных читателей, но и неунимающихся завистников. Сменялись игроки команды, но главная миссия остается неизменной - показывать жизнь во всех ее гранях. Обещаем, дальше – больше, глубже, лучше и лучше всех!

Татьяна Вязникова,

Владлена Транская, Антон Малиновский, Маргарита Ткачова, Анастасия Михайлова