22 Апрель 2018

Сотни николаевцев помолились за создание единой Украинской поместной автокефальной Православной церкви

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В воскресенье, 22 апреля возле памятного знака «В честь 2000-летия Рождества» николаевцы помолились в поддержку решения создания единой поместной православной церкви, а также чествовали святых жен-мироносиц.

Сотни николаевцев разных возрастов собрались возле памятника недалеко от Кафедрального собора Касперовской иконы Божией Матери дабы помолиться за Украину, мир и соединение душ. В своих молениях верующие просили за город Николаев, за спасение порабощенных, а также за Президента и Верховную Раду.

— Сьогодні свята церква прославляє жінок-християнок, котрі не байдужі до церкви, а приймають активну участь у її житті», – заявил Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир прочитав несколько строк из Библии.

Далее прихожане помолились за поддержку решения создания единой поместной православной церкви. В это же время к присутствующим присоединялись и прохожие.

— Всі ми радіємо з нагоди світлого Христового Воскресіння. Але бачимо радість іншого характеру. Багато років уже ведеться праця до єдиної Помісної православної церкві. Вже багато років напрацьовано президентами, але вона з року в рік проводжується. Ми всі її носимо у своїх думках, своєму серці та душі, – выступал перед собравщимися Митрополит Николаевский и Богоявленский.

В завершении молений митрополит Владимир окропил святой водой не только православных верующих, но и памятный монумент в честь Христа.

Как известно, украинские власти приступили к процессу создания единой Украинской поместной автокефальной Православной церкви. Этот проект направлен на укрепление национальной идентичности путем отрыва от влияния Московского патриархата.Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

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Отметим, что день жён-мироносиц или неделя святых жён мироносиц – подвижный праздник в православном календаре, приходящийся на второе воскресенье после Пасхи. В этот день церковь поминает Жён-мироносиц, а также Иосифа Аримафейского и тайного ученика Иисуса Христа Никодима. В культуре восточных славян день считался бабьим праздником.







