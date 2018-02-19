22 Апрель 2018

Грязные уик-энды: центр Николаева «утопает» в мусоре

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Вот уже несколько недель подряд на уик-энд центр Николаева «утопает» в мусоре. Не стало исключением и это воскресение, 22 апреля. Урны на центральной площади не справляются с объемами мусора, который оставляют горожане. Емкости для отходов стоят переполненными и их попросту никто не убирает.

На площади Соборной, а также прилегающих к ней территорий - бульваре Адмирала Макарова и набережной - нет ни одной свободной урны. Из-за того, что все они заполнены, люди оставляют мусор около них, либо же просто бросают где придется. Весь центр Николаева напоминает большую свалку.

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Люди бросали и будут бросать туда, где уже было до них нагажено Мода на кофе в одноразовых стаканчиках распространилась очень быстро, но как известно, такие стаканы полностью не перерабатываются, так как внутри него пленка

Примечательно, что подобная ситуация была и на прошлых выходных, 15 апреля. Тогда всю центральную часть убрали только в понедельник. Как выяснил NikLifе, такая ситуация сложилась из-за того, что подрядчика для осуществление ухода за площадью Соборная попросту нет. Две тендерные закупки, которые объявлял департамент ЖКХ Николаевского городского совета - не состоялись.

— Там сейчас убирает «Николаевзеленхоз» - это частное предприятие. Не коммунальное предприятие. Они там убирали в прошлом году и у них «серце крає». Они деньги за это не получают, все на добровольных условиях. 26 апреля будет объявлен победитель тендера и будет понятно, кто начнет убирать за деньги, - поясняли в пресс-службе департамента ЖКХ Николаевского городского совета, в понедельник 16 апреля.

В понедельник 16 апреля уборкой занималось предприятие «Николаевзеленхоз», из-за того, что у них «серце крає» Несмотря на знаки запрещающие выгул собак газон около мэрии наполнен их экскрементами, которые не убирают как сами владельцы животных так и «коммунальщики»

Подобная ситуация была и на прошлых выходных, 15 апреля

«Грязные уик-энды» становятся традиционными



Судя по информации с официального информационного портала о публичных закупках «ProZorro», первый тендер был объявлен 23 февраля. На участие в нем было заявлено коммунальное предприятие «Николаевские парки». Оно готово было убирать площадь за 1 миллион 197 тысяч. Из-за отсутствия конкурентов торги не состоялись. Второй тендер был объявлен 4 апреля на сумму в 1 миллион 866 298 гривен. На него также заявился всего один участник ООО «Николаевзеленхоз». Впоследствии утром в пятницу, 20 апреля он также был отменен.

Сумма повторного тендера на содержание Соборной увеличилась Интересно, а по какой причине коммунальное предприятие «Николаевские парки» не подало свою заявку на участие во 2 тендере

Отметим, что теперь согласно пункта 4 части 2 ст. 35 ЗУ «О публичных закупках» департамент сам может выбрать подрядчика который будет убирать на площади по «Переговорной процедуре». Она может применяться как исключение, в случае, если заказчиком был дважды отменен тендер из-за отсутствия достаточного количества участников, при этом предмет закупки, его технические и качественные характеристики, а также требования к участнику не должны отличаться от требований, которые были определены ранее в тендерной документации.

Сколько еще николаевцы будут прогуливаться около переполненных урн и любоваться мусором пока управленцы будут «переговаривать» о том, кто получит тендер на уборку центра Николаева от мусора пока остается неизвестным.

Но, даже горы мусора не испортят прекрасный вечерний вид на Ингульский мост