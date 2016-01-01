28 Апрель 2018

В сети появились фото и «гифки» метели на комете, которую открыл николаевец Чурюмов ВИДЕО

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В сети появились фотографии метели на комете, которую открыл уроженец Николаева Клим Чурюмов, а пользователь Twitter сделал из них анимацию.

Межпланетная станция «Розетта», исследовавшая комету Чурюмова-Герасименко, упала на ее поверхность 30 сентября 2016 года, завершив таким образом свою 12-летнюю экспедицию. Однако, до сих пор ученые расшифровывают снимки с аппарата. К примеру, эту метель «Розетта» сняла еще в сентябре 2016 года, незадолго до своей «гибели». На фотографиях запечатлена метель на поверхности кометы.

Позже, на основании этих фотографий пользователь Twitter с ником landru79 создал две GIF-анимации.

Как известно, комета Чурюмова — Герасименко была открыта 23 октября 1969 года советским астрономом Климом Чурюмовым в Киеве на фотопластинках другой кометы — 32P/Комас Сола, снятых Светланой Герасименко в сентябре в Алма-Атинской обсерватории (первый снимок, на котором видна комета, был сделан 11 сентября 1969 года).

В сети появились фото и «гифки» метели на комете, которую открыл николаевец Чурюмов ВИДЕО

По материалам: Новое Время