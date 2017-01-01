03 Май 2018

«До кровавых мозолей»: как это – быть пожарным

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Пожарный-спасатель. Какой смысл заложен в этом слове и этой профессии? Изначально, и это сложилось исторически – человек, который посвятил жизнь спасению людей и материальных ценностей из огня. Позже, когда расширились функции и задачи в Службе спасения 101 в спектр выполнения работ по назначению добавилась ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий, но главная задача и ценность, безусловно, не изменились. Дабы приоткрыть занавес и поведать об этой непростой службе, NikLife пообщался с командиром отделения первой Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области с рабочим стажем в 25 лет – Игорем Дидняком. Во время захватывающей беседы «укротитель огня» рассказал о своем первом выезде, самых крупных пожарах, и конечно же, курьезах во время службы. Кроме того, он «приоткрыл душу» и поведал о своих эмоциях, которые переполняли его во время пожаротушений, а также упомянул о суевериях и буднях на службе.

Первый и самый крупный пожар

«В пожарной сфере я с 1993 года. До этого был рабочим на Черноморском судостроительном заводе. Начало 90-х – развал Союза (СССР – ред.), с работой было тяжело, а на этом предприятии была создана и работала объектовая часть. У меня там трудился брат, и я последовал его примеру. Позже я попал в пожарную часть №1, которая базируется в Центральном районе г. Николаева. Знаете, как правило, запоминается первый и крупный пожар. Это был тот же 1993 год, горел военный крейсер на территории 61 завода. Сообщили о пожаре в 8:30, мы только заступили на смену. Тушили до вечера и уехали оттуда в 20:30. Мы были там как дополнительная помощь, а вообще работы продолжались и ночью. Весь город задействовали тогда. Корабль залили водой, потушили, но убытки огонь нанес колоссальные. Это то, что запомнилось из крупных и первых пожаров. Конечно запоминается, когда во время пожара находишься в роли руководителя тушения. Самостоятельно и быстро принимаешь решения, соответственно и вся ответственность именно на мне. Памятный пожар случился ранним утром в Терновке. На улице Горького горел дом – пылал полностью, а также сарай и постройки. Мы начали свои действия, как положено. Правда сразу было как-то непонятно, почему несколько очагов. Потом из одного сараев выбежал мужчина – выяснилось, что он психически неуравновешен, и он же и поджигал[...]

Так чисто по-человечески, несмотря на многолетний опыт службы, бывают конечно острые моменты. Особенно, когда на плечах лежит ответственность не только за себя, но и за всю команду. «Выступать в роли командира непросто. Ты должен справиться с задачей на все 100. Навык, конечно, с опытом приходит, и нет никаких волнений. Вот даже прошлым летом тушили втроем – я и два молодых сотрудника, и ничего – справились. Я был приятно удивлен их работой. Эмоции есть всегда, мы же живые люди, приходиться их подавлять – не поддаваться, ведь это будет вредить работе. Особенно в ситуациях, когда есть погибшие».

Личная гордость и поддержка родных

«Знаете, когда ты помог человеку, приходит такое самоудовлетворение, какая-то гордость. Особенно, когда потушили дом, а там старики жили. Смотришь на них и понимаешь, какие они несчастные, стоят рядом. С одной стороны, жалко, а с другой стороны гордость, что ты помог людям».

Насколько же важна поддержка семьи в таком нелегком образе жизни? По словам самого спасателя – невероятно необходима. Ведь поддержка самых близких и родных залог успеха, пожалуй, в любых начинаниях и продвижениях.

«Все в семье гордятся моей работой, жена говорит: «Ты мой герой!». У меня в семье постоянная поддержка и понимание, несмотря ни на что».

Будни в части

«Приходим на работу, развод – смена дежурства. Сменяется предыдущий караул. В это время проверяются все помещения на чистоту. Техника, оборудование, снаряжение – все проверяется. Потом занятия: физическая подготовка, специальная подготовка, отработка всевозможных упражнений, нормативов. После этого следуют выезды на изучение объектов и так до самого вечера. Смена у нас 24 часа, и потом трое суток дается на отдых и восстановление. За эти трое суток могут быть непредвиденные ситуации, крупные пожары. Опять же, все в зависимости от сезона. Как-то в Херсоне горели леса, и туда отправляли в помощь наших ребят и технику. Когда крупные пожары, объявляется сбор всего состава или резервного караула. После каждого квартала проходит подведение итогов. Из главного управления приезжает специалист, собираются все люди части и проверяются нормативы. Выезды у нас бывают по-разному. Летом, допустим, больше горит трава, это может быть с утра и до вечера. Выехал на один вызов – тушили, потом- второй, третий и так до кровавых мозолей. Это когда засушливый период. С началом отопительного сезона начинается возгорания в частном секторе».

Курьезы

«Года два – три назад, поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме. Седьмой или восьмой этаж, точно не помню. Туда сразу выехало две автоцистерны и автолестница. Значит, развернулись мы, поднялись на этаж полностью в экипировке, с баллонами – средства защиты дыхания. Вломились, грубо говоря, а там изумленный владелец не знает в чем причина. Он оказался еще и иностранцем. В чем же была проблема, он на балконе решил пожарить шашлык на мангале, а бдительные соседи увидели дым и вызвали нас».

По словам опытного пожарного в его практике работы случалось немало подобных случаев халатности и невнимательности жителей города. Помимо этого, он упомянул о том, что изредка бывают и ложные вызовы.

«Дежурили мы, прошел дождь перед этим, все мокрое. По логике вещей – трава гореть не должна, мусор гореть не должен. И тут нас вызывают Матвеевку – в лесу что-то горит. Все мокрое, сырое. Приехали на место, и да, действительно, какой-то дым в одном месте. Пришли туда, смотрим, а там такая ложбинка, а в ней провода загорелись, пошел сильный дым, а кто-то из бдительных людей увидел и вызвал нас. Бывают и ложные вызовы. Приехали, провели разведку, и ничего нет… но обычно заявитель оставляет свой телефон и можно связаться, тогда уже понятно, что какое-то происшествие есть».

Суеверия

«Есть и такое, при смене с дежурства, когда уходишь домой, не принято за руку прощаться. Ушли, да и ушли, просто сказали пока. Говорят, для того, чтобы опять не возвращаться на работу. Потом раньше на машинах, автоцистернах были такие прицепные катушки с рукавами, сейчас их уже нет, они на колесах, если кто-то придет и начинает крутить, это колесо – считалось, плохой приметой».

Отметим, что немногие могут похвастаться таким терпением и упорством в любимом деле. Сгоревшие дома, пострадавшие люди и горы пепла – это и многое другое изо дня в день преследует спасателей не только в обыденной жизни, но и в страшных снах.