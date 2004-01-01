04 Май 2018

В коже, кровавом бикини и с бойцовскими псами: Ольга Харлан обнажилась для обложки майского номера XXL

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Николаевская олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан показала все прелести своего тела, обнажившись для обложки майского номера журнала XXL.

Так, судя по кадрам, саблистка успела приручить бойцовских собак, покрасоваться в коже и попозировать топлес. Во время фотосессии Ольга предстала в довольно новом и смелом образе – без маски и шпаги. Однако, продемонстрировала еще одно бесспорное достоинство – обезоруживающее женское очарование. Стоит отметить, что Харлан также попала в камеру и в сексуально-кровавом бикини, подчеркнув подтянутость спортивного тела.

Примечательно, что николаевская чемпионка уже не впервой украшает обложку журнала, ранее стала лицом Maserati и Audi RS.

Отметим также, что за годы своей спортивной практики Ольга успела завоевать немало медалей, а о ее победах говорили не только в Украине, но и далеко за пределами страны. Неудивительно, ведь девушка с 2004 года входит в состав сборной Украины, а свой первый кубок завоевала уже через три года, став чемпионкой мира в 2007 году среди юниоров. Прошел год и саблистка снискала ещё большую славу – на Олимпиаде в Пекине 17-летняя Ольга завоевала свое первое «олимпийское» золото. В 2016 году спортсменка в очередной раз принесла «золото» на мировом Кубке по фехтованию в Бельгии. Кроме того, не единожды девушка становилась «Спортсменкой года». Этот титул она получила в 2012, 2013, 2016 и 2017 году.