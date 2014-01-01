11 Май 2018

«Просите меня раскрыть следственную тайну?»: поэт Суров рассказал о «взломе» и стихе про Путина ВИДЕО

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Николаевский поэт Аркадий Суров, опубликовавший на своей странице антиукраинский стих, в комментарии NikLife заявил, что его страницу якобы взломали из-за того, что он «разбрасывался» паролем к ней.

По словам поэта, он плохо разбирается в устройстве соцсетей и часто просил людей, даже малознакомых, зайти на его страницу и помочь с публикацией текста или фото.

— Это совершенно верно (что его взломали – ред.) Причем, я даже до конца и не знаю, я слишком разбрасывался паролями. Часто заходили совершенно малознакомые люди на мою страницу, что-то там поправить, объяснить мне как пользоваться фотографией. В общем, заходили. И он (пароль, ред.) был достаточно известен. В результате этого такая ситуация и произошла, – сказал поэт.

По его словам, после публикации к нему обращались правоохранительные органы, однако какие-либо подробности Суров рассказывать отказался.

— Обращались, конечно. Вы понимаете, что сейчас просите меня раскрыть следственную тайну? –отказался от подробностей Суров.

К слову, 29 марта, Суров на своей странице в Facebook опубликовал стих про Путина, а в комментарии NikLife отказался пояснять замысел своего творения, аргументируя это тем, что издание не платит ему за интервью.

— Вы ж мне не платите за интервью, чего я должен вам рассказывать сказки? – с возмущением спросил Суров.

В комментариях под стихом Суров тоже не объяснял его суть, несмотря на недопонимание со стороны подписчиков

Отметим, что в 2014 году поэт выступал на Антимайдане. На вопрос о его участии в сепаратистских акциях он заявил, что продвигал тогда «свойственный ему николаевский патриотизм», однако не стал пояснять нюансы своей «любви».

— Понимаете, я участвовал в митинге и я продвигал исключительно патриотизм Николаева, который мне свойственен, – сказал он.

На видео, которое опубликованом в сети, он, стоял рядом с организатором митингов «титушек» Андреем Гончаруком, который воевал на Донбассе за боевиков и был убит 2015 году. Тогда же Суров рассказывал, что в Николаеве не должно быть того, что было на Революции Достоинства в Киеве.

К слову, после публикации стиха за Сурова вступился глава николаевской общины Михаил Гольденберг и главный редактор газеты «Вечерний Николаев» Владимир Пучков.