11 Май 2018

В Турции николаевские футболисты показали себя на «братском» турнире, а политделегация покормила жирафов

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Николаевская делегация вот уже несколько дней гостит в Турции – в городе-побратиме Нилюфере, где находится с официальным визитом на спортивном фестивале. Это уже второе посещение николаевцами Турции в этом году.

В этом году показать свое спортивное мастерство поехали юные николаевские футболисты. На фестивале они играли со сборными из разных стран Европы и Азии. Дети отправились в Турцию вместе с вице-мэром Юрием Степанцом, заместителем «спортивного управленца» и депутаткой городского совета Натальей Манзюк, начальником управления информационной политики и внешних отношений департамента городского головы Никитой Козыренко, директором николаевского «зверинца» Владимиром Топчим, директором «ТАK-TV» Глебом Головченко и экс-вице-мэром Владимиром Гуллером, который к слову давний любитель «погостить» у турков-побратимов.

Как рассказала Наталья Манзюк в комментарии NikLife, украинская сборная на соревнованиях заняла 8 место, но вратарь команды Даниэль Халифи стал лучшим «защитником ворот» на турнире. Николаевцы были самыми младшими участниками турнира. В Нилюфере играл второй состав сборной Николаева, а первый сейчас готовится к «сильному» турниру в Болгарии.

— Мы повезли накатывать второй состав. Они в основном в запасе. Играли с 2005 годом рождения. Это же тоже наши дети спортивной школы и им же тоже нужно давать играть. Вот на таких спортивных фестивалей у них и есть возможность проявить себя, – рассказала Манзюк.

Языковой барьер не помешал всем командам перезнакомиться перед матчем

Пока все члены делегации улыбались и пытались передать радость, вице-мэр Юрий Степанец выглядел грустным

На турнире без травм не обошлось

Но вряд ли это могло испортить впечатления николаевских футболистов от игры

Мэр Нилюфера лично поздравлял николаевских детей с достойным выступлением и позировал с ними и вице-мэром Николаева Юрием Степанцом (справа)

Скорее всего, именно это подарила николаевская делегация

Команда победителей из Германии выглядела весьма радостно

На приеме в мэрии

К слову, перед соревнованиями все делегации, которые приехали в Бурсу встретились с мэром Нилюфера на официальном приеме. Тот отметил, что с помощью спортивного фестиваля они заложат прочную основу для мира во всем мире. Также на встрече делегации обменялись друг с другом подарками.

Кроме турнира, николаевцы успела побывать во многих интересных местах. Судя по опубликованным в сети фотографиям они посетили местный зоопарк, музей фотографии, а также телевизионную студию. От этом на своей странице в Facebook отрапортовал директор «ТАК-TV» Глеб Головченко. А вот Наталья Манзюк рассказал о близком ей направлении – спорте. Во время визита они успели побывать на нилюферских спортивных базах, от которых она осталась в восторге. Правда, особо погулять ей не удалось, так как большую часть времени она провела с юными футболистами.

Всего же за звание лучших в турнире поборолись приняли участие 8 команд, по 10 человек в каждой – длились соревнования три дня. По итогам игр, победителем вышла команда Германии, «уделав» в финале со счетом 4:0 болгарских соперников. Перед церемонией награждения Мустафа Бозбей в составе команды Нилюфера сыграл против сборной мэров городов-гостей «Status Star». В итоге, Бозбей со своей командой оказался сильнее и они победили «звезд» со счетом 5:4.

Напомним, что ранее делегация от Николаевской мэрии была в турецком Нилюфере, где депутаты набрались опыта у города-побратима и снова договорилисьпро обустройство турецкого парка.

Интересно, кто-то смог обыграть мэра Нилюфера Мустафу Бозбея

На групповом фото николаевцы пробрались поближе к центру

Судя по всему, николаевский вратарь не зря получил звание лучшего

Ему даже досталось бутсой по голове





Обвиняемый в избиении официантки Глеб Головченко в Нилюфере решил мирно покормить жирафов

А потом пошел изучать историю по фотографиям

Может быть, Головченко подсматривал у турков «кейсы» для своего «ТАК-TV»?

Вернется в родной Николаев политделегация с подарками

Не забыли участники делегации поснимать и виды Турции

Фото и информация: Facebook Глеба Головченко, Натальи Манзюк, сайт nilufer.bel.tr