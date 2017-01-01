19 Май 2018

В Николаеве рекордное количество гитаристов исполнили гимн Европы ВИДЕО

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В субботу, 19 мая в Николаеве рекордное количество гитаристов исполнили гимн Европы. Дирижером беспрецедентного оркестра стал знаменитый руководитель немецкого гитарного коллектива Ганс Вильгельм Кауфманн.

По словам культурного управленца Юрия Любарова в выступлении принимало участие 238 гитаристов, но как отметил ведущий торжества их количество составляло 245 человек. Гимн исполняли музыканты разного возраста от 6 до 68 лет. Среди них ученики музыкальных школ, студенты города Николаева и области.

Во время торжества мэр города Александр Сенкевич вручил немецкому дирижеру Кауфманну диплом за первое посещение Украины и города Николаева.

Ранее Любаров подал заявку на установление нового рекорда Украины в категории максимальное количество гитаристов в одном коллективе. Национальный Реестр Рекордов принял ее и согласился с возможностью зарегистрировать рекорд в данной номинации.

После такого перфоманса началось грандиозное шествие студентов и учеников николаевских образовательных заведений, посвященное Дню Европы, а на площади Соборной всех желающих ждали оригинальные фотозоны для креативных селфи. В николаеве День Европы празднуется уже третий год подряд.

Отметим, что этот день является ежегодным праздником мира и единства в странах Европейского союза, Совета Европы. В ЕС праздник также известен как «День Декларации Шумана».

Посмотреть на беспрецедентный оркестр собралось не малое количество николаевцев Во время исполнения гимна над музыкантами кружил дрон Александр Сенкевич вручил вручил немецкому дирижеру Кауфманну диплом за первое посещение Украины и города Николаева