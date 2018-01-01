28 Май 2018

Раду Поклитару показал в Николаеве премьеру модерновой «Спящей красавицы» с изменами ВИДЕО

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Для николаевцев предпоследняя неделя мая была очень насыщена разными событиями политического и культурного характера. В завершении пятничного вечера любителей балета в Областном дворце культуры порадовала премьера модерновой постановки украинского хореографа Раду Поклитару «Спящая красавица».

Несмотря на то, что погода и время очень располагали к походу на балет, в зале ОДК было немало пустующих мест. Интересно, что Николаев стал вторым городом после столицы, в котором состоялся показ нового видения истории о спящей принцессе. В двухактовом представлении преобладали мрачные декорации, мистические маски лесных тварей и темные тона костюмов. Все это навевало некую таинственность и порой трагичность ситуаций, с которыми сталкивались персонажи балета. Именно поэтому, а также благодаря сильной хореографической подготовке танцоров, зритель смог насладится постановкой в новой ее версии.

В обновленной версии сказки, принцессу разбудил вовсе не поцелуй. Спящая девушка смогла забеременеть от женатого принца, который в последствии сильных чувств решил расстаться со своей женой, и только рождение сына помогло ей проснутся. Яркие костюмы, чувствительные сцены и красноречивые эмоции на лицах танцоров передали все настроение и смогли рассказать историю зрителю без единой реплики.

«Спящая красавица» стала совместным международным проектом при поддержке посольства Швейцарии. Замысел постановки балетмейтер вынашивал довольно долго. Художником-постановщиком проекта стал швейцарка Марианн Холленштайн. Она живет и работает в Ульме (Германия) и Базеле (Швейцария). Артистический состав спектакля – труппа «Киев Модерн-Балет», художник по костюмам - Дмитрий Курята.

Отметим, что постановки Раду Поклитару известны своими неординарными и смелыми подходами к уже «закоренелым» в сознаниях людей историям. Хореограф словно придает им современное обрамление, показывая, что эти старые литературные произведения имеют свое олицетворение и в современном мире. Поклитару давно стал «визитной карточкой» Украины на мировой балетной сцене.