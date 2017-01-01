На церемонии вручения беретов морпехам с Президентом мальчик трогательно пел гимн Украины ВИДЕО

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Часто можно слышать выражение, что дети - наше будущее. А когда в подрастающем поколении воспитывается патриотизм, стоит полагать, что будущее у страны есть. Николаевский мальчик поразил окружающих до слез, когда гордо и старательно спел гимн Украины во время церемонии с Президентом Украины Петром Порошенко, когда морпехам вручали новые береты.

На мероприятии присутствовало много людей, среди которых были и дети. Так, один мальчик явно проникся происходящим и во решил спеть государственный гимн Украины.

На церемонии вручения беретов морпехам с Президентом Украины, мальчик трогательно пел гимн Украины ВИДЕОНа церемонии вручения беретов морпехам с Президентом Украины, мальчик трогательно пел гимн Украины ВИДЕО

Стараясь оставить след происходящего в своей памяти, николаевец параллельно снимал происходящее на смартфон. Ребенок пел с максимальной самоотдачей и махал рукой военнослужащим в этот исторический для них момент.

Напомним, что в ходе своего визита Гарант подписал  указ о Дне морской пехоты. Сама Николаевщина стала центром новых войск.  

На церемонии вручения беретов морпехам с Президентом Украины, мальчик трогательно пел гимн Украины ВИДЕОНа церемонии вручения беретов морпехам с Президентом Украины, мальчик трогательно пел гимн Украины ВИДЕОНа церемонии вручения беретов морпехам с Президентом Украины, мальчик трогательно пел гимн Украины ВИДЕОНа церемонии вручения беретов морпехам с Президентом Украины, мальчик трогательно пел гимн Украины ВИДЕО
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