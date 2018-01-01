08 Июнь 2018

Слегка известный артист: режиссер «Киборгов» Ахтем Сейтаблаев о славе, наградах и критике

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Известный актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев на протяжении нескольких лет остается очень знаковой и узнаваемой фигурой в украинском шоу-бизнесе. Он играет главные роли в кинолентах, становится лицом модных коллекций, озвучивает мультики и своими фильмами создает новую страницу в истории кинематографа. К слову, фильм «Киборги» под его режиссурой установил новый рекорд кассовых сборов в отечественном кинематографе и уже успел получить несколько наград.

Так, стоило только попасть Ахтему в тусовку Lviv Media Forum-2018 обступили журналисты, участники форума и просто фанаты его творчества. При этом в комментарии NikLife Сейтаблаев рассказал, что не купается в лучах славы, и даже ее не ощущает. Однако, его вдохновляет то, что узнают и ценят его труды.

— Господи, какая слава? Я просто слегка известный артист. Это без кокетства. Я достаточно взрослый человек и, слава Богу, в моей жизни происходит достаточно много интересных вещей, чтобы так много значения придавать тому, что тебя узнают. Приятно, да, но больше всего радует, что ассоциируют тебя с твоей работой, – поделился он.

Что касается наград, режиссер придает им значение, однако считает, что самое главное – благодарность зрителей.

— Это безусловно приятно и достаточно сильная мотивация. Потому что оценивали на этих фестивалях люди, которые сами непосредственно работают в киноиндустрии. Поэтому это важно и ценно. Что касается фестиваля «Молодость», то в прошлом году это был выбор зрителей. На самом деле без всякого подтекста могу сказать, что самое ценное это признание зрителей, – сказал Ахтем.

Интересно, что во время своего выступления на Медиафоруме по теме «Кино, которое нас формирует» он заявил, что очень недоволен критикой в адрес своих работ или коллег. При этом во время общения с NikLife Сейтаблаев пояснил, что принимает всерьез только конструктив, и то от знающих людей.

— Я сказал, что я человек эмоциональный, но в принципе, научился достаточно спокойно относится к критике в свой адрес. Но меня очень задевает критика в адрес членов моей команды и особенно критика, тональность которой выглядит как истина в последней инстанции. К сожалению, очень часто некоторые из наших кинокритиков почему то считают, что именно их мнение или тональность анализа работы оператора, актеров, моей работы или общей атмосферы фильма, она выглядит такой менторской. И это, конечно, я не понимаю, потому что первое: я имею на это право. Я такой же человек и имею право не воспринимать такую топорную и недалекую от профессии критику, которая, на мой взгляд базируется на самоутверждении, что фильм «Киборги» был принят положительно абсолютным большинством людей, которые его смотрели и, в первую очередь, на основе которых был создан сценарий, а потом снят фильм. Сегодня я могу говорить об этом достаточно уверенно, – отметил режиссер.

По словам Ахтема, он с коллегами привозил свое режиссерское детище в ряд стран. Его увидели и в Вене, и в Вашингтон, в Гаагу, Брюссель, Анкару, Хельсинки, Прагу и Загреб. Во всех городах люди сидели в зале до последних титров, а потом стоя аплодировали. При этом только треть из них были украинцами. Все остальные – дипломатический корпус, политики, парламентарии, – люди, не знающие украинского языка, смотрели фильм с английскими субтитрами.

— И потом часовые, многочасовые диалоги о фильме, о событиях в Украине, о людях… Это подтверждает то, что мы сняли неплохой фильм. И когда некоторые из наших украинских кинокритиков позволяют себе хамский и менторский тон, вот это я не воспринимаю, – подытожил Сейтаблаев.

Напомним, что ранее Ахтем Сейтаблаев рассказал, какое послевкусие осталось у него от посещения Николаева, а также обрисовал свою позицию по трагедии крымских татар в 1944-ом и сейчас.

Общалась: Анастасия Михайлова