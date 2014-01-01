11 Июнь 2018

Обнаженные фото и luxury-отдых в Instagram: семья топ-менеджера «Зори» шикует на одну зарплату?

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Вот уже более трех лет николаевский клубный тусовщик и предприниматель Валерий Подымака имеет хлебную должность на предприятии «Зоря»-«Машпроект». Сейчас он временный директор по закупкам, а его супруга Инна только и успевает, что обновлять свой Instagram-аккаунт, демонстрируя в нем шикарную и беззаботную жизнь. Своей активностью и luxury-жизнью она заполучила себе в подписчики уже более четырех тысяч человек.

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В своих публикациях супруга топ-менеджера «Зори» не прячет подкаченное тело и делится со своим подписчикам селфи с откровенно подчеркнутыми губами. Также часто мелькают снимки очень щедрых «подарков от любимого», среди которых огромные букеты цветов и разноцветные меха. Интересно, что в любое время года у женщины неисчезающий загар. Его, по видимому, Инна получает на курортах, где отдыхает вместе с мужем и сыном. Позирует на камеру женщина преимущественно со спины.

В целом личный аккаунт супруга топ-менеджера «Зори» использует скорее как площадку для откровенного самолюбования, ведь каждая вторая фотография запечатлевает момент того, как она выпячивает свои накаченные прелести и демонстративно гладит их. При этом, вряд ли на фото можно найти одинаковый наряд Инны, если только снимки были не сделаны в один день, что говорит об ее богатом разнообразии гардероба.

Судя по всему, Инна настолько гордится своими откровенно не настоящими губами, что разрешила им красоваться у себя на главной фотографии профиля

Интересно, что и для празднования дня рождения Инны супруги выбрали формат тусовки – в ночном клубе курорта Коблево Супруга топ-менеджера «Зори» не скрывает, что в восторге от своих ягодиц

Возможно, даже муж Инны Валерий не получает от супруги такого внимания, как от нее – ее мышцы Любопытно, кто фотографирует Инну в столь пикантном образе?

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Регулярно пополняет Инна Подымака и раздел «Stories» своей странице в социальной сети. Там красуются многочисленные снимки ее с супругом luxury-отдыха на разнообразных курортах. При этом, локации своего отдыха она не раскрывает, но сохраняет в архиве множество фото с пальмами и экзотической едой.

Помимо отдыха и обнаженных фото на странице жены топ-менеджера можно найти и фото их с Валерием Подымакой совместного сына – Валерия. В подписях к ним Инна радуется его успехам в учебе и показывает разнообразные образы, которые примеряет мальчик. Сам же временный директор по закупкам «Зори», как правило, предстает на фото в одной и той же футболке.

В Международный женский День, а точнее в его вечер, супруги наслаждались концертом певицы Алеши

Наверное, такому разнообразию купальников готова позавидовать даже супруга депутата горсовета Татьяна Панченко

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Интересно, что такую жизнь чета Подымак, судя по электронной декларации, может позволить себе, живя на одну зарплату. Доход топ-менеджера «Зори» едва доходит до 400 тысяч гривен годовых. Соответственно, в месяц Валерий получает в качестве заработной платы около 32 тысяч гривен. При этом, данные декларации в разделе «денежные активы» ограничиваются только этой информацией, а графа «недвижимость» и вовсе пуста. Несмотря на это, на странице нередко мелькает богатый интерьер дома, в котором по-видимому живет семья топ-менеджера. Также в декларации указано, что Инна распоряжается двумя автомобилями: Mercedes Cl 180 2014-ого года выпуска и Lexus GX 470 2006-ого. Фото в их салоне также фигурируют на странице Подымаки.

Напомним, что зам прокурора Николаевщины «рисуется» в сети отдыхом и показывает кого седлает после работы.

Меха Инна надевает под состояние души: то показывает темную сторону

То гламурную - светлую

Будучи неоднозначной, иногда демонстрирует и серо-буро-малиновое настроение. Неужто в таком доме бывает холодно?

В свою очередь Валерий старается светиться на людях в «скромной» однотонной одежде и не демонстирует полуголое тело, как его супруга

Возникает вопрос: если супруги так любят показывать нутро своего особняка...

Почему не хотят внести его в электронную декларацию?

Ведь, судя по таким локациям для обнаженных фото, вся округа знает, кто тут живет