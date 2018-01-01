12 Июнь 2018

Тут все: самый эпатажный ночной клуб юга - «BRAZIL» открыл сезон движем с Ben Delay 18+ ВИДЕО

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В пятницу, 8 июня, свои двери в незабываемый сезон распахнул один из самых эпатажных ночных клубов южной Украины - «BRAZIL». Своим открытием он только подчеркнул, что пляжный сезон уже стартовал и настоящая клубная жизнь на морском побережье в Коблево уже завлекает красивых девушек и парней в незабываемый «движ».

Около входа в клуб всех гостей встречали эффектные пиджейки с бокальчиком игристого и, конечно же, зазывали на яркое открытие. Уже к полуночи «BRAZIL» был заполнен любителями элитного отдыха и готовился встречать зажигательного, одного из самых востребованных саунд-продюсеров в мире – Ben Delay. Его томительное ожидание скрасило откровенное шоу. Танцовщицы топлес эффектно изгибались на кольцах у потолка клуба, что не могло не восхищать собравшуюся публику. Ярким номером покорила резидентов и воздушная гимнастка. Тем временем МС подымал градус ожидания и сравнивал «BRAZIL» с фитнес клубом, ведь передвигаясь с места на место и выгибаясь под музыку, качается попа. Параллельно шла трансляция в прямом эфире и на город Южный, а секретный шпион в лице фотографа делал «фото в рамочку». Невольно складывалось впечатление, что «тут все» самые красивые и зажигательные люди Коблево.

Как только звездный гость вышел к пульту, клаберы пустились «во все тяжкие». Миксы заграничного артиста создали особую атмосферу для энергичных движений бедер. Глядя на эффектных клубных красоток, у пришедших мужчин быстрее биться начали не только сердца. Многие из них охотно шли на романтические поступки. При этом, своей музыкой Ben Delay попросту вынудил танцевать в унисон даже тех кто ютился за самыми отдаленными столиками. Неповторимые танцоры и световое шоу со спецэффектами только усилило восприятие треков.

Ярким открытием ночной клуб не останавливается и продолжит радовать своих посетителей звездными гостями. Тут для шикарного отдыха постоянно работает, чертова дюжина официантов, несколько кальянщиков и кухня с разнообразным меню. Бросай шумный город, езжай в Коблево и «отрывайся» ночами в «BRAZIL» по максимуму. Тут совсем неважно умеешь ли ты танцевать - под зажигательную музыку это получится у всех, и какая разница как, ведь один раз живем.

Именно в «BRAZIL» возможно получить неповторимые эмоции, почувствовать настоящий вкус клубной жизни. Ведь «BRAZIL» – один из самых масштабных клубных проектов Украины. Шоу с участием звездного Ben Delay еще раз подчеркнуло, что «BRAZIL» один из топовых на побережье.

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