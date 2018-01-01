17 Июнь 2018

Лучший пляж Коблево «Bora Bora» официально открыл свой сезон

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Лучший пляж Коблево «Bora Bora» с низкого старта ворвался в лето-2018. На сегодняшний день его белоснежные зонты и широкие уютные шезлонги располагают к безудержному наслаждению морским отдыхом все больше гостей. Пляж официально открыл свой сезон – изо дня в день наплыв народа, желающего отдохнуть с максимальным комфортом, растет. Завсегдатаи «Bora Bora» верны себе и по обыкновению располагаются на мягких матрасах, обтянутых белыми простынями из натуральной ткани.

Стоит отметить, что территория пляжа распланирована таким образом, что гости курорта не мешают друг другу, одновременно находясь под общим куполом солнечного наслаждения. Понежиться на чистых простынях любят как отдельные парочки, так и шумные компании друзей, по отзывам которых «Bora Bora» после реконструкции в прошлом году стал единственным местом в Коблево, где гости курорта чувствуют себя на пике летней эйфории.

Персонал, ежедневно проводящий уборку территории, следит за чистотой песка, шезлонгов и пляжных кроватей, что подкупает истинных ценителей европейского подхода к сервису. Причем, удивление вызывает скорее не кристальная чистота на «Bora Bora» и доступность вкусной еды и напитков по щелчку пальцев, а то как работники пляжа умудряются выполнять свои обязанности, в частности уборку, и делать это настолько аккуратно и незаметно, что у гостей складывается ощущение, будто песок сам себя чистит.

«Bora Bora» – это всегда шоу.

Красивые люди, зажигательные танцы и возбуждающие ритмы летней музыки.

Для максимально расслабляющей и свободной атмосферы отдыха созданы все условия, неизменной изюминкой которых являются непревзойденный шоу-балет, состоящий из милых девушек, способных украсить собой и распалить жаркий огонь радости даже в часы серого и пасмурного неба над «Bora Bora».

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Неизменным достоинством пляжа остается грамотное разделение его на молодежную и семейную зоны. До последней не доносятся громкие звуки музыки и заводные спичи MC за пультом, там царит тишина и спокойствие, дети могут свободно и без ограничений по времени резвиться в детской комнате, а после сладко заснуть на пляжных кроватях, основательно и вкусно перекусив перед тем там же, на пляже.

В распоряжении гостей «Bora Bora» как на тусовочной молодежной части, так и на семейной, вкусная и свежая еда и напитки, расположиться покушать можно как не отходя места возлежания на песке, так и удобной террасе за столиками на уютных диванах

Вечерний «Bora Bora» – это территория, где энергия сумасшедших танцев, страстного и бесконечного ритма бьет в голову покрепче сладкого «Секса на пляже», музыка пьянит, а предстоящая звездная ночь и вовсе сводит с ума.

«BORA BORA» – ЗАБУДЬ ОБО ВСЕМ, ТЫ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ!

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