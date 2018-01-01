17 Июнь 2018

Марина Порошенко показала, что николаевцы написали в «Книге Мира» и рассказала о будущем проекта

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В августе состоится торжественное завершение общенационального проекта «Книга Мира», к заполнению которого наряду со всеми регионами Украины присоединились и николаевцы. Об этом на пресс-конференции в четверг, 14 июня рассказала первая леди Марина Порошенко. NikLife удалось не только пообщаться с женой Президента, но и запечатлеть послания, которыми пополнилась книга, находясь в Николаеве.

Николаевский раздел «Книги Мира» был создан в 2016 году. Его заполняли студенты, чьи родители защищают территориальную целостность Украины. К написанию пожеланий присоединились преподаватели, которые проходили военную службу в зоне АТО. Тогда рабочий визит жены Президента на Николаевщину проходил по случаю Международного дня студента. Смысл проекта «книги» заключается в том, что дети и семьи участников АТО из разных регионов самостоятельно пишут о своих искренних желаниях и заветных мечтах о мире в Украине. Также книга сопровождается семейными фотографиями участников проекта.

Несколько страниц, заполненных в Николаеве, разнообразны по своему наполнению. В ней оставили свои «месседжи» не только совсем юные дети Героев АТО, которые только научились писать, но и сами военные мужественно выстоявшие у линии разграничения на востоке страны. Николаевцы написали о важности мира не только в Украине, но и в семье, а также на душе. Не обошлось и без пожеланий мирного неба над головой. Также есть посыл к защитникам Украины возвращаться живыми. Еще в одной подписи написано о надежде, что «Бог видит все и справедливость найдет свое место». На одной из страниц николаевского раздела помещена трогательна фотография момента встречи отца из АТО.

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Уже в августе планируется завершение общенационального проекта, а в будущем он станет международным.

«Ця книга вже побувала в усіх регіонах України, і цього року на серпень ми плануємо святкове завершення проекту, коли запросимо в Київ усіх дітей, які долучилися до цієї дитячої молитви за мир», - сказала первая леди.

Основной темой пресс-конференции Марины Порошенко стало инклюзивное образование, а перед ее началом первая леди выразила поддержку украинским политзаключенным. В своей речи она отметила, что даже в тоталитарной России находятся смелые и неравнодушные люди, которые не боятся выражать слова поддержки в защиту украинцев.

Отметим, что для общения с журналистами Марина предпочла стильный образ и облачилась в белые классические брюки, дополнив их футболкой с изображением политзаключенного Олега Сенцова.