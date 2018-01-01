19 Июнь 2018

Уик-энд с NikLife: Коблево, Рыбаковка, Морское, Луговое

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Неоспоримым преимуществом Николаевской области остается то, что она омывается водами Черного моря. Но, летом, когда поднимается вопрос о том, куда поехать отдыхать на море, эти богатства края забываются. Почему-то николаевцы отдают предпочтение другим дорогостоящим курортам.

NikLife представляет подборку восьми курортов Николаевщины, окруженных удивительной природой и полных возможностей провести свой морской уикенд, не уезжая далеко от дома.

Коблево

Конечно же, самой большой популярностью при выборе летнего отдыха на Николаевщине пользуется Коблево. Это село, которое представляет собой курортную зону с санаториями, пансионатами, базами отдыха, аквапарком, ресторанами, ночными клубами, и главное - огромным пляжем. Рядом расположен известная винодельня, вина которой недавно были отмечены в авторитетном рейтинге на столичном фестивале.

Здесь можно подобрать жилье на любой кошелек: все будет зависеть от вашей ориентации на комфорт. На базах отдыха легко найти варианты от 200 до 600 гривен с человека в день. Номера повышенной комфортности и класса «Люкс» обойдутся от 800 гривен и до 3000 гривен. В свою очередь «дикий» отдых в кемпинге стоит от 60 гривен с человека в день. Стоит помнить, о том, что Коблево не зря считается «клубным курортом», поэтому на тишину и спокойный семейный отдых вряд ли можно рассчитывать. При этом пляж остается общественным, а рядом имеется бесплатный туалет с достойными условиями.

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Рыбаковка

За десять километров от Коблево разместилась уютная Рыбакова с противоположным характером отдыха. Сюда на красивые пляжи съезжаются ценители тихого спокойного отдыха, в основном семейного и без курортного ажиотажа. Вдоль побережья протянулась сосновая лесополоса, а с берега открывается вид на остров Березань. На этот уголок природы можно попасть с экскурсией.

В большинстве предложенных вариантов проживания не указывается, что цена на них будет меняться в зависимости от даты на календаре. По состоянию на вторую половину июня, еще можно забронировать онлайн жилье по вполне умеренным ценам: от 120 гривен до 200 гривен с человека в сутки. Аренда квартиры или домика на базе отдыха в Рыбаковке обойдется от 300 гривен до 350 гривен в сутки. За 4-5 тысяч гривен можно арендовать летний домик для всей семьи на неделю в низкий сезон.

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Морское

Село Морское расположено на берегу Черного моря тоже недалеко от Коблево. В пределах поселка есть достаточно большой песчаный пляж с маяком, а береговая линия местами переходит в небольшие обрывы. При этом в приморской зоне есть школа виндсерфинга, в котором управляют серфинг-доской с парусом. На побережье находится немало баз отдыха, пансионатов и отелей, где цена проживания за сутки стартует от 300 гривен. Как вариант, жилье можно арендовать у местных жителей – здесь уже стоимость договорная.

Пляж здесь большой, а отдыхающих немного. Поэтому можно с комфортом загорать, наслаждаясь окружающими пейзажами. Уже, в конце лета в поселке планируют провести фестиваль электронной музыки, который обычно собирает сотни поклонников. На пляже работают кафе и рестораны.

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Луговое

Луговое – это небольшой, быстро развивающийся курорт. Маленькое село к лету обычно фантастическим образом преображается, ведь там появляются все необходимые атрибутами для отдыха у моря и поселиться на базах отдыха, пансионатах и автокемпингах.

Средняя цена посуточного съема жилья на курорте – 300 гривен в сутки с человека. Проживание класса «эконом» стоит от 70 гривен в сутки с человека. Условия «стандарт» обойдутся в 120 гривен в сутки (и более). Элитные варианты с питанием стоят от 500 гривен. Однако, не забудьте изучить фото и отзывы отдыхающих о том или ином варианте жилья, прежде чем осуществить его бронирование.



К слову, Луговое обычно пользуется популярностью у предпочитающих провести свой отпуск или выходные возле самого моря «дикарем». Палаточный городок у моря этого поселка довольно благоустроен – подведена вода, есть санузел и урны. За такие условия с каждого человека попросят – от 50 гривен сутки.

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