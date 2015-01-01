21 Июнь 2018

Уик-энд с NikLife: Очаков, Черноморка, Покровское, Покровка

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Время летних отпусков уже в самом разгаре, а многие николаевцы еще не решили, где будут проводить долгожданные теплые дни. Тем временем на территории Николаевской области находится очень много зон отдыха, которые уже ждут гостей на морской уик-энд.

NikLife продолжает знакомить читателей с курортами Николаевщины, на которых можно отдохнуть как семьей, так и в кругу друзей, имея средний бюджет и огромное желание понежиться на пляже.

Очаков

Очаков расположен в районе впадения в Черное море сразу трех рек: Днепра, Южного Буга и Кагула. Сам город стоит на пресном лимане и естественно вода имеет немного илистых примесей впадающих рек. Однако, несмотря на это, многие отдыхающие утверждают, что прибрежные воды, особенно в районе Черноморской косы, имеющей выход в открытое море, часто гораздо чище, чем на соседнем курорте Коблево.

На базах отдыха цена проживания за сутки варьируется от 100 до 150 гривен. Однако, с бронированием жилья стоит поспешить, ведь очень много людей хотят воспользоваться такой доступностью. К слову, в городе есть несколько пляжей, свои услуги предлагают многочисленные кафе и рестораны, есть аттракционы для отдыхающих любого возраста, диско-клубы, в музее проводятся выставки картин, где можно купить произведения местных художников.

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Черноморка

Если Вам не нужны шумные развлечения и бурная ночная жизнь, бюджетный отдых в Черноморке 2018, точно придется Вам по душе. Черноморка расположена неподалеку от Очакова, а на окраине поселка есть небольшой Бейкушский лиман. Здесь есть более двадцати баз отдыха и пансионатов. На берегу работают кафе, ресторанчики и дискотеки, для детей здесь есть аквапарк и водные горки.

Цены в Черноморке весьма доступны. Стоимость проживания за сутки с человека начинается от 50 гривен. Желающие могут разбить палатки возле лиманов. VIP-предложений на курорте NikLife не нашел. Хотя гостиницу с кондиционером, телевизором, детской площадкой и питанием в столовой найти можно (и не одну). При этом на море можно покататься на «банане», катамаране и катере, а также арендовать дельтаплан.

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Покровское

Поселок Покровское расположен на Кинбурнском полуострове. Его берега омывает Днепровско-Бугский лиман, однако за несколько километров от поселения уже виднеется Черное море. Поэтому именно здесь стоит делать панорамные фото на фоне широких пляжей и бесконечных вод Черного моря.

В Покровском для отдыхающих есть немало баз отдыха, а местные жители сдают в аренду комнаты. При этом, для туризма созданы все условия. На берегу лимана работают кафе, рестораны и дискотеки. В поселке хорошо развита инфраструктура. Однако, через свое интересное расположение отдыхающих здесь немного. Поэтому за доступную стоимость и без толпы на пляжах можно прекрасно отдыхать. Жилье без удобств обойдется отдыхающим в 90-200 гривен с человека, с удобствами - 150-650 гривен. Не стоит забывать, что эконом-вариантом остается кемпинг. Желающие могут разбить у побережья палатку, однако заплатить туристический сбор в размере от 100 гривен с человека в сутки.

Примечательно, что на полуострове много хвойных деревьев, здесь даже есть Национальный природный парк «Белобережье Святослава». Местность имеет необычную растительность, много озер и плавней, а также хранит немало легенд.

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Покровка

На другой стороне Кинбурнского полуострова находится село Покровка. Оно значительно меньше за Покровское и окружено многочисленными плавнями и озерами. Неподалеку от села тянется небольшая коса. Из нее видно два острова: Круглый и Длинный.

Инфраструктура в селе развита слабо. Здесь есть несколько отелей и продуктовый магазин. Местные жители сдают в аренду комнаты приблизительно за , а также проводят экскурсии по историческим местам. Также можно жить в палатках и наслаждаться прекрасными видами нетронутой природы. Здесь растет много хвойных деревьев и непривычной для других регионов Украины растительности. Цена на жилье мало чем отличается от Покровского: 90-200 гривен с человека за номер в домике без удобств, с удобствами - 150-650 гривен.

Интересно, что соленая вода и грязь окрестных озер считается лечебной. Это отличное место для семейного отдыха, а также для людей, которые желают насладиться тишиной, подальше от шумных городов.

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