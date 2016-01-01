04 Июль 2018

В свой день рождения «копы» Николаева раздали детям пряники и эффектно показали, как «ловят» преступников

Прочитали: 981

В среду, 4 июля, в Николаеве отметили третий день рождения Патрульной полиции Украины. По данному случаю, несколько десятков людей собралось у здания Управления патрульной полиции Николаевской области на масштабное празднование.

Под палящим солнцем копы выстроились вместе с бойцами подразделения «ТОР» на официальную часть мероприятия. В ее рамках «главные» полицейские Николаевщины поздравили подчиненных лаконичными речами и наградили особо отметившихся во время службы грамотами и новыми званиями. Не забыли вспомнить они и тех, кто не вернулся в один вечер со своего патрулирования. Патрульные возложили алые розы в корзинке к мемориалу в память о погибших коллегах на службе.

— Я вам бажаю всім здоров'я, і щоб ви кожен кожного дня повертались додому живими і неушкодженими. Не дивлячись на всі негаразди, я вам бажаю, щоб ви завжди із задоволенням йшли на службу, вірно служили народу України, вашим сім'ям і вам. Всіх благ. Слава Україні! – поздравил присутствующих и заместитель начальника Главного управления национальной полиции в Николаевской области Максим Ахрамеев.

После завершения официальной части представители роты тактически-оперативного реагирования устроили эффектное показательное выступление. «ТОР»-овцы показали, как задерживают вооруженных разбойников на машине, а также удивили ловкостью в изображенных боевых приемах. Уже после показательного выступления николаевские «копы» встретились с детьми и дали возможность примерить тем спецформу. Во время праздника дети смогли поиграть, посидеть и сказать пару слов в громкоговоритель в автомобилях, которые каждый день колесят по улицам города. У некоторых ребят даже получилось завести машину. Самым отважным, кто «прошел через машину», полицейские вручали сладости – пряники с изображением дорожных знаков и полицейских шевронов. Дети имели возможность пообщаться со стражами порядка и сделать фото на память.

Напомним, что полицейская реформа стартовала 4 июля в 2015 году. Именно в этот день официально создали Национальную полицию и ликвидировали милицию. Все желающие, пройдя отбор и подготовку, приняли присягу и еще вчера будучи обычными гражданами стали на защиту обычных граждан. В николаеве первая присяга новой полиции состоялась 6 декабря 2015 года: тогда 484 патрульных полицейских Николаева приступили к работе.

БОЛЬШЕ ФОТО ИЩИТЕ НА СТРАНИЦЕ NIKLIFE В FACEBOOK!