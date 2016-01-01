В свой день рождения «копы» Николаева раздали детям пряники и эффектно показали, как «ловят» преступников

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День рождение Национальной полиции Украины Николаев

В среду, 4 июля, в Николаеве отметили третий день рождения Патрульной полиции Украины. По данному случаю, несколько десятков людей собралось у здания Управления патрульной полиции Николаевской области на масштабное празднование.

Под палящим солнцем копы выстроились вместе с бойцами подразделения «ТОР» на официальную часть мероприятия. В ее рамках «главные» полицейские Николаевщины поздравили подчиненных лаконичными речами и наградили особо отметившихся во время службы грамотами и новыми званиями. Не забыли вспомнить они и тех, кто не вернулся в один вечер со своего патрулирования. Патрульные возложили алые розы в корзинке к мемориалу в память о погибших коллегах на службе. 

— Я вам бажаю всім здоров'я, і щоб ви кожен кожного дня повертались додому живими і неушкодженими. Не дивлячись на всі негаразди, я вам бажаю, щоб ви завжди із задоволенням йшли на службу, вірно служили народу України, вашим сім'ям і вам. Всіх благ. Слава Україні! – поздравил присутствующих и заместитель начальника Главного управления национальной полиции в Николаевской области Максим Ахрамеев.

После завершения официальной части представители роты тактически-оперативного реагирования устроили эффектное показательное выступление. «ТОР»-овцы показали, как задерживают вооруженных разбойников на машине, а также удивили ловкостью в изображенных боевых приемах. Уже после показательного выступления николаевские «копы» встретились с детьми и дали возможность примерить тем спецформу. Во время праздника дети смогли поиграть, посидеть и сказать пару слов в громкоговоритель в автомобилях, которые каждый день колесят по улицам города. У некоторых ребят даже получилось завести машину. Самым отважным, кто «прошел через машину», полицейские вручали сладости – пряники с изображением дорожных знаков и полицейских шевронов. Дети имели возможность пообщаться со стражами порядка и сделать фото на память.

Напомним, что полицейская реформа стартовала 4 июля в 2015 году. Именно в этот день официально создали Национальную полицию и ликвидировали милицию. Все желающие, пройдя отбор и подготовку, приняли присягу и еще вчера будучи обычными гражданами стали на защиту обычных граждан. В николаеве первая присяга новой полиции состоялась 6 декабря 2015 года: тогда 484 патрульных полицейских Николаева приступили к работе.

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День рождение Национальной полиции Украины Николаев

День рождение Национальной полиции Украины НиколаевДень рождение Национальной полиции Украины НиколаевДень рождение Национальной полиции Украины НиколаевДень рождение Национальной полиции Украины НиколаевДень рождение Национальной полиции Украины НиколаевДень рождение Национальной полиции Украины Николаев

День рождение Национальной полиции Украины НиколаевДень рождение Национальной полиции Украины НиколаевДень рождение Национальной полиции Украины НиколаевДень рождение Национальной полиции Украины Николаев

Анастасия Михайлова
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