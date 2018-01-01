14 Июль 2018

Салюты, девушки и море: пляжный клуб «Bora Bora» эпатажно отпраздновал свой День рождения

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В субботу, 7 июля, в Коблево состоялось яркое и громкое событие – свой День рождения отпраздновал пляжный клуб-ресторан «Bora Bora».

Как известно, хорошего праздника должно быть много, поэтому эпатажная тусовка началась ещё в обед и продлилась до глубокой ночи. Причем, вход был свободным для всех, потому торжество собрало огромное количество народа.

Весь день резиденты клуба из группы Cheesecake «раскачивали» публику известными многим каверами, а девушки из шоу-балета клуба поднимали градус вечеринки до максимума.

Не обошелся День рождения и без торта – сладость из 400 профитролей была украшена свечами-фейерверками, а также всю ночь гостям бесплатно наливали шампанское. Завершился праздник эффектным аккордом. Поздно вечером высоко над Коблево поднялись салюты, которые довершили торжество множеством ярких вспышек.

Отметим, что «Bora Bora» – это всегда красивые люди, зажигательные танцы и возбуждающие ритмы летней музыки. Для максимально расслабляющей и свободной атмосферы отдыха там созданы все условия. В распоряжении гостей как на тусовочной части, так и на семейной, вкусная и свежая еда и напитки. Расположиться можно как на комфортных лежаках на песке, так и на удобной террасе за столиками.

Для заказа столов и шезлонгов следует обращаться по номеру 067-5-9999-55.