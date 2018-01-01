17 Июль 2018

Пляж Коблево-Рыбаковской зоны Николаевщины пополнил список опасных для отдыха

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Министерство здравоохранения Украины обнародовало список водных зон для отдыха, в которых не рекомендуется купаться. В этот список вошли водоемы из 18 областей. Среди них и пляж Коблево-Рыбаковской зоны Николаевщины. Данные про опасные зоны были предъявлены на основании результатов исследования воды 5-12 июля.

Согласно исследованиям пляжная зона на берегу Черного моря Березанского района курорта Рыбаковка не безопасная для здоровья. Не исчезли из «опасного списка» и четыре николаевских пляжа: «Чайка» и «Намыв» на Днепро-Бугском лимане, «Прибой» и рекреационная зона «Яхт-клуб».

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Всего в список вошло 108 пляжей, качество воды которых не соответствует стандарта на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).