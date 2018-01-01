22 Июль 2018

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

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В ночь с 21 на 22 июля в мире бокса состоялось историческое событие – новым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе стал украинец Александр Усик. Его противником выступил россиянин Мурат Гассиев, а бой проходил на территории Москвы. Победа украинца стала причиной множественных постов в соцсетях, и николаевский сегмент Facebook и Instagram не остался в стороне.

Перед боем многие публиковали фотографии с ожидания поединка, а после победы Усика, соцсети будто «взорвались». Местные политики, нардепы, активисты и все остальные болельщики поздравляли боксера и писали патриотические лозунги «Слава Україні!».

Отметим, что сам боксер после победы обратился к зрителям мемом «Москва, 2018. Бам! Батя в здании». Позже он записал видеообращение ко всем украинским болельщикам, пожелав всем добра.

«Украина, миленькая-родная, спасибо за поддержку. Я еду домой с кубком и еще с поясами. Всем добра», – обратился Усик.

Боксера поздравил и Президент Украины Петро Порошенко, который отметил, что Гимн Украины, прозвучавший в Москве – это символ борьбы и приближения победы. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вовсе высказал мысль, что Усику нужно дать звание Героя Украины.

Нардеп Александр Жолобецкий, чья семья знакома с Усиком уже давно, написал, что гордится им

Другой «слуга народа» Артем Ильюк гордился Усиком, возможно, намекая, что тот был «на коне» во время боя

Нардеп Вадим Подберезняк был щедр на восклицательные знаки

А нардеп Игорь Бриченко репостил материал, в котором победу Усика назвали «издевательством над россиянами»

А его сопартиец Тарас Креминь опубликовал фотографию радостного украинского боксера

Сердечками поздравляла чемпиона депутатка Анна Воронок, чья дочь покоряет телевизионный Олимп

Депутат облсовета Андрей Закусилов с пивом и мясом ждал начала боя

Внештатный советник главы Николаевской ОГА Андрей Сенченко радовался «без лишних слов»

Экс-молодежный управленец Рамиль Агабеков радовался победе казака

Как и внештатный советник главы Николаевской ОГА Максим Бревда

Работник департамента ЖКХ Юрий Савранский поздравил с победой сразу всю Украину

Член «Демальянса» Екатерина Стоколяс напомнила, что с Усиком в Украину едет и Кубок Мухаммеда Али

Директор НТРЗ Вячеслав Симченко отметил, что бой стал ещё одной страницей истории Украины

Вице-мэр Александр Омельчук репостнул видео-обращение Усика

То же самое сделала и «оппозиционная» депутатка Наталья Манзюк

«Дизель-мэн» Егор Крутоголов после победы Усика отреагировал лаконичным «Слава Україні!»

Начальник управления информационной политики и внешних отношений департамента городского головы Никита Козыренко подкревлял поздравления фотографиями телеэкрана

А и.о. начальника Службы автодорог Николаевщины шутил про «ватников»

Наблюдал за боем и вице-губернатор Вячеслав Бонь

Поздравил «Сашка» и Петро Порошенко

А вот Юлия Тимошенко, видимо, решила пропиариться поздравленими, проплатив рекламу в Facebook

Поблагодарил за победу и фронтмен «Океана Ельзи» Святослав Вокарчук

А Гройсман решил, что за победу боксеру нужно вручить «Героя Украины»