«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

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«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

В ночь с 21 на 22 июля в мире бокса состоялось историческое событие новым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе стал украинец Александр Усик. Его противником выступил россиянин Мурат Гассиев, а бой проходил на территории Москвы. Победа украинца стала причиной множественных постов в соцсетях, и николаевский сегмент Facebook и Instagram не остался в стороне.

Перед боем многие публиковали фотографии с ожидания поединка, а после победы Усика, соцсети будто «взорвались». Местные политики, нардепы, активисты и все остальные болельщики поздравляли боксера и писали патриотические лозунги «Слава Україні!».

Отметим, что сам боксер после победы обратился к зрителям мемом «Москва, 2018. Бам! Батя в здании». Позже он записал видеообращение ко всем украинским болельщикам, пожелав всем добра.

«Украина, миленькая-родная, спасибо за поддержку. Я еду домой с кубком и еще с поясами. Всем добра», – обратился Усик.

Боксера поздравил и Президент Украины Петро Порошенко, который отметил, что Гимн Украины, прозвучавший в Москве это символ борьбы и приближения победы. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вовсе высказал мысль, что Усику нужно дать звание Героя Украины.

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Нардеп Александр Жолобецкий, чья семья знакома с Усиком уже давно, написал, что гордится им

 

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Другой «слуга народа» Артем Ильюк гордился Усиком, возможно, намекая, что тот был «на коне» во время боя

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Нардеп Вадим Подберезняк был щедр на восклицательные знаки

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

А нардеп Игорь Бриченко репостил материал, в котором победу Усика назвали «издевательством над россиянами»

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

А его сопартиец Тарас Креминь опубликовал фотографию радостного украинского боксера

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Сердечками поздравляла чемпиона депутатка Анна Воронок, чья дочь покоряет телевизионный Олимп

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Депутат облсовета Андрей Закусилов с пивом и мясом ждал начала боя

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Внештатный советник главы Николаевской ОГА Андрей Сенченко радовался «без лишних слов»

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Экс-молодежный управленец Рамиль Агабеков радовался победе казака

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Как и внештатный советник главы Николаевской ОГА Максим Бревда

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Работник департамента ЖКХ Юрий Савранский поздравил с победой сразу всю Украину

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Член «Демальянса» Екатерина Стоколяс напомнила, что с Усиком в Украину едет и Кубок Мухаммеда Али

 

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Директор НТРЗ Вячеслав Симченко отметил, что бой стал ещё одной страницей истории Украины

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Вице-мэр Александр Омельчук репостнул видео-обращение Усика

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

То же самое сделала и «оппозиционная» депутатка Наталья Манзюк

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

«Дизель-мэн» Егор Крутоголов после победы Усика отреагировал лаконичным «Слава Україні!»

 

 «Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Начальник управления информационной политики и внешних отношений департамента городского головы Никита Козыренко подкревлял поздравления фотографиями телеэкрана 

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

А и.о. начальника Службы автодорог Николаевщины шутил про «ватников»

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Наблюдал за боем и вице-губернатор Вячеслав Бонь

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Поздравил «Сашка» и Петро Порошенко

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

А вот Юлия Тимошенко, видимо, решила пропиариться поздравленими, проплатив рекламу в Facebook

«Наш чемпіон!»: николаевский Facebook «взорвался» поздравлениями Усика с победой над Гассиевым

Поблагодарил за победу и фронтмен «Океана Ельзи» Святослав Вокарчук

А Гройсман решил, что за победу боксеру нужно вручить «Героя Украины»

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