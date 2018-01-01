23 Июль 2018

Кинбурнская коса у рекреационной зоны «утопает» в туристах и мусоре

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Территория Кинбурнской косы, входящая в состав Национального парка «Белобережье Святослава», была упорядочена для туристов, начиная с летнего сезона 2018 года. Тут появилось несколько рекреационных пунктов, на которых теперь разрешено размещение с палатками. В воскресенье, 22 июля, в объектив NikLife попал один из тех, который находится практически у самого края косы: этот участок «утопает» не только в туристах, но и в мусоре.

Кинбурн всегда привлекал туристов своим «диким» отдыхом и минимальным количеством отдыхающих. Однако, с появлением «ракет» количество туристов заметно увеличилось и коса стала напоминать многолюдное Коблево. Но, тут, как и прежде, вы не найдёте никакой супер-цивилизации или особых развлечений. Как известно, проблема вывоза мусора и стихийных свалок на Кинбурнской косе всегда стояла остро. Создание организованных пунктов отдыха людей должно было решить эту проблему, но отбросы как «украшали» Кинбурн, так и продолжают это делать.

Мусор прячется в «кинбурских зарослях»

Согласно новому положению, обязанность следить за мусором отдыхающих возложена на плечи предпринимателей, который получили возможность осуществлять свою деятельность в рекреационных зонах. Судя по кучам отбросов в зарослях деревьев и прямо на берегу моря, ответственные за утилизацию отходов не справляются.

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В свою очередь представитель Национального парка «Белобережье Святослава» на вопрос о том, как налажен вывоз мусора, пояснил, что существует рабочая схема и заключен договор на вывоз отходов.

– Сейчас налажена схема: мусор вывозится в город Очаков. Заключен договор с очаковским горводоканалом. Сегодня (23 июля – ред.) лично принимал участие в разгрузке 13-и кубов мусора. Сейчас планируется каждую среду пускать катер за этим мусором, – рассказали в национальном парке.





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Кроме того, в районе «шпиля» косы находится заповедная зона, на которую проход запрещен. По словам представителя нацпарка, туда регулярно проводится инспектирование специальной командой, состоящей из природоохранника, инспектора и начальника отделения. Они контролируют, чтобы туда не заходили люди, а тем более, чтоб не ставили свои палатки. Несмотря на это, люди все равно располагаются в запрещенных местах косы, не входящих в легальные рекреационные зоны.

Это место заполонили туристы, которых манит затопленная баржа и самый край косы, где Черное море сливается с Днепровским лиманом. Купаться в этом месте опасно, ведь на слиянии моря и лимана образовывается сильное течение, а на самом краешке косы, буквально в полуметре от суши, беспечных отдыхающих подстерегают зыбучие пески.

Остатки жизнедеятельности людей есть и в «запретной зоне»

Как и палатки отдахающих, которые ставят далеко от рекреационной зоны

В «запретном месте» коса постепенно сужается

Затонувшая баржа манит туристов Как и самая крайняя точка Кинбурнской косы: слева - Черное море, справа - Днепровский лиман

Препятствие в виде заграждения не останавливает желающих посмотреть на край косы

С косы видно и искусственный (намытый) остров Майский, как его называют местные