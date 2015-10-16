25 Июль 2018

Кулинар Андрей Дромов пытался ввести николаевцев в эпоху высокой кухни и рассказал о «драйвовом» графике

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Ведущий программы «Готовим вместе» и ценитель высокой кухни Андрей Дромов недавно посетил Николаев. Известного шеф-повара пригласили внести свою кулинарную лепту во время открытия одного из ресторанов города. NikLife удалось пообщаться с телеведущим и узнать, что он думает о Николаеве, а также какие цели перед собой ставит и как справляется с «бешеным» графиком.

Во время расширения одного из николаевских ресторанов и открытия летней площадки на крыше, горожанам удалось попробовать различные изыски от известного украинского кулинара Андрея Дромова. Для него это стало очередной возможностью донести свою философию и дать попробовать на вкус то, какой он видит гастрономию и кухню в целом.

— Николаев очень сильно люблю, и бываю здесь достаточно часто. Здесь прекрасные люди. Я рад, что я смог внести свой вклад в развитие новой украинской кухни в Николаеве. Как я уже вижу, здесь много настоящих гастро-гурманов, которые понимают и разбираются в еде, – с гордостью отметил Дромов.

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Однако, по словам известного повара, в Николаеве он чаще работает, нежели отдыхает. Последнее у него вообще редко когда получается. Неудивительно, ведь у Андрея не просто много работы в Одессе, где находится его основное место работы. В его насыщенном графике шоумен балансирует между семьей: у него трое детей и регулярные съемки, а также эфиры на радио. Интересно также, что такой бешеный ритм жизни кулинар устроил себе сам и не собирается что-либо менять в своей жизни.

— Это нормально, такой график дает мне тонус и заряжает энергией. За последние четыре месяца я сбросил 20 килограммов. Например, сегодня с утра у меня была пробежка в 10 километров. И сегодня полный сервис, полная посадка. Это тот драйв, от которого я сам заряжаюсь. Тот поезд, который я сам разгонял до сумасшедшей скорости, поэтому выпрыгнуть из него мне уже невозможно, – заявил Дромов.

Также, по мнению Андрея, многие украинцы все еще живут в рамках кулинарных предпочтений, которые ограничиваются вкусным шашлыком и жареной картошкой. Своей миссией он видит расширение этих рамок с помощью новых изысков и смелости в экспериментах.

— Знаете, хоть в целом Украина все еще живет в эпоху «вкусного шашлыка и картошки по-домашнему», я рад, что потихонечку смогу перетаскивать всех в новую эпоху высокой кухни и это круто! – объяснил соведущий программы «Готовим вместе».

Напомним, что звезда «Дизель студио» из Николаева Егор Крутоголов рассказал о своем жестком «дизельном» графике.

Фото: Антон Севастьянов, Знамя Индустрии, Mediasat

Беседовала: Владлена Транская