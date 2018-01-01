31 Июль 2018

Це туристична карта Донбасу: как на Николаевщине снимали военный фильм «Рокада» с Бенюком в главной роли

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Съемки любого фильма чем-то напоминают магию – собираются люди, выставляют десятки килограммов оборудования и воплощают фантазии одного человека. А после превращают все в одну целостную картину, которая призвана вызвать эмоции у тысяч, если не миллионов, зрителей. NikLife удалось прочувствовать атмосферу создания фильмов, побывав на съемках военного роад-муви «Рокада» о современных реалиях Донбасса. Большая часть рабочего процесса проходит в Николаевской области, в частности, в селе Степовом и на полигоне Широкий Лан.

Как известно, в центре села Степовое расположен разрушающаяся кирха Святого Петра и Павла. В субботу же, 28 июля, он превратился в съемочную площадку – внутри все задекорировано под зону боевых действий. В небольшой комнате стоят кровати и столик с лампой, снаружи оборудована мойка, большой обеденный стол – со всех сторон «стоянку» окружают стены храма, а с одной укрытие из мешков. На ящиках лежит оружие и патроны, на столе – тушенка, хлеб и зелень.

Вокруг всех декораций несколько десятков человек – оператор, гримеры, звуковики, световики, помощники и прочие люди, без которых создание фильма было бы невозможным. Руководил процессом режиссер и автор сценария Андрей Иванюк. Это его дебютная лента, а сюжет для неё он писал по своему личному опыту – ранее Иванюк воевал в зоне АТО и не понаслышке знает, как передать атмосферу Востока Украины.

Сюжет фильма разворачивается вокруг однодневного путешествия двоих военнослужащих с позывными «Режиссер» и «Борода». Кинолента будет выполнена в жанре роад-муви, так что персонажам за отведенное время повстречается немало приключений, историй и событий. С создателем фильма удалось пообщаться в моменты между съемками сцен – времени на комментарии немного, так как темпы работы довольно быстрые. Андрей Иванюк отметил, что такой жанр выбрали неспроста – именно с помощью него можно максимально подробно показать современный Донбасс с немного непривычной точки зрения.

— Для того, щоб показати Донбас, неможливо зробити це, знаходячись в одній точці. Журналісти в основному обирають точкові зйомки. А от я обрав цю історію, щоб показати саме людей. Для мене головне не війна, а як вона впливає на людей. На цивільне населення, на тих, хто вчора ще був окупований, а сьогодні вже звільнений. Тому обрали цей жанр. Це умовна туристична карта Донбасу, який він є сьогодні, –отмечает Андрей Иванюк.

Сценарист и режиссер фильма Андрей Иванюк постоянно контролировал все процессы

По словам сценариста, ему хочется передать то, что не видно и не слышно на телевидении – там присутствуют лишь сухие сводки, тогда как никто не показывает чем живут бойцы между сражениями.

— Крім боїв є і інше життя – коли нічого не падає, а ти живеш під загрозою смерті. І звернути увагу на цих хлопців, що з ними говорити потрібно. Тому що коли вони знаходяться там, то вони країні потрібні, а коли повертаються, то стають непотрібними! Ви поговоріть з ними, дайте їм відпочити, відійти. Вони спочатку будуть іншими, але ви поговоріть з ними, вони розкриються, –уверен Иванюк.

Пообщавшись с NikLife, режиссер бежит на свое место, чтобы продолжать руководить съемками – на тот момент там отыгрывали сцену, судя по всему, ещё до выезда главных героев со «стоянки». Как только звучит команда «Мотор», все вокруг замолкают, присутствующих просят не разговаривать даже вполголоса – чувствительные микрофоны улавливают даже звуки за стенами храма. Слышно только сценические реплики «Режиссера» и его напарника. После нескольких попыток сцену все-таки снимают. Прямо между дублями Иванюк меняет некоторые детали, будь то решение в какую сторону пойдет персонаж, или же то, в какой карман нужно положить сигареты.

После съемок этой сцены, герои перемещаются к большому обеденному столу – пока идет репетиция и оконательная подготовка декораций, NikLife удается пообщаться с Анатолием Максимюком, который играет 26-летнего «Режиссера». Для него это дебют в полнометражном кино, но видно, что с ролью он справляется. Ему отлично удается передать образ интеллигентного парня, который попал на войну и готов защищать Родину. Анатолию его персонаж нравится, а главным его качеством считает искреннесть.

— Найбільше подобається, напевно, його щирість. Тому що в будь-яких моментах, в рішеннях він абсолютно щирий. Там у хлопців немає ніякого лицемірства, вони говорять те, що думають. У своїх вчинках і розмовах вони завжди щирі. Це його головна риса. І плюс до того, цей персонаж не готовий зрадити. На нього можна покластися, – рассказал Максимюк.

Анатолий Максимюк очень ответственно отнесся к дебютной роли в полном метре и репетировал, когда была возможность

К середине съемочного дня приезжает и второй актер, играющий главного героя – народный артист Украины Богдан Бенюк, который в «Рокаде» перевоплощается в 45-летнего вояку под позывным «Борода». По его словам, участие в фильме – целиком затея Андрея Иванюка. Изначально Бенюк не хотел принимать участие в съемках, но все сложилось иначе. Сначала он помогал Иванюку с организацией презентационного ролика для Министерства культуры, но после тот заявил, что видит только Бенюка в роли «Бороды». И народный артист не смог отказать.

— А він встав і каже: Богдане Михайловичу, я бачу вас в цій ролі. І в нього був такий погляд, що я не міг йому відмовити. Тим паче, корупція в нашій країні непереможна, бо він, виявляється, з мого села. В одному селі народилися, я знаю його маму. Ну як я міг йому відмовити? Знявся в цьому роліку, вийшло добре і таким чином мене затвердили. Тобто Іванюк на блюдечку приніс мені цього персонажа, дав його і каже: «Грай». А тепер мені треба постаратися не згубити, щоб не підвести його. Тому що його мрія тоді може завалитися, – поделился Бенюк.

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После общения Богдана Бенюка с режиссером фильма...

... его окружили гримеры

Хоть главные герои и представлены персонажами с Востока Украины и с Запада, но, по словам Иванюка, фильм не призван показать, что между двумя сторонами страны есть разница. Напротив, он с уверенностью заявляет, что на войне все абсолютно одинаковы.

— Якраз саме війна показала, що Схід і Захід не є різними. Саме там можна було зустріти людей з усієї України. Особисто там де я служив, у моєму взводі, були представники з усієї України [...] Якраз показати через їх («Режиссера» и «Бороды», – ред.) діалог як зароджується дружба, чоловіча, взаємовідносини, – рассказал создатель фильма.

Работа над фильмом, тем временем, кипела вовсю – пока NikLife общался с актерами и сценаристом, заканчивалась репетиция сцены, после которой, судя по всему, и происходит знакомство «Бороды» и «Режиссера». Однако, увидеть эту сцену удастся уже на больших экранах в готовом фильме – дата выхода пока обозначена следующим годом. Отметим, что часть фильма снималась в Киеве, но основной «съемочной площадкой» стала все-таки Николаевщина. После Степового группа планировала отправится на полигон Широкий Лан.

Съемки проходили в Католическом храме Святого Петра и Павла, который явно требует реконструкции

На съемочной площадке одновременно происходит множество действий, но команда работает слажено

Каждый на площадке был занят своим делом

Неудивительно, что такие микрофоны улавливали все звуки

Часть стен тоже стилизировали под зону боевых действий