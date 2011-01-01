01 Август 2018

Белорусские знатоки подумали, что улицы Николаева прямые из-за чумы или возможностей отстрела ВИДЕО

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В эфире телевизионного клуба «Что? Где? Когда? Беларусь» внезапно прозвучал вопрос про Николаев. На экране появился план старой части Николаева и его снимок со спутника. Белорусским «знатокам» следовало понять, почему в Николаеве широкие и прямые улицы. Правильно они не ответили, и позволили заработать на своем поражении телезрителю более чем шесть тысяч гривен. На это обратил внимание один из пользователей николаевского сегмента Facebook, опубликовав видеоролик эфира и поинтересовавшись, действительно ли правильный ответ правдивый?

Вопрос, который задал телезритель – учитель детской спортивной школы из города Сморгонь – Сергей Синицкий, звучал так: «Улицы Николаева широкие и прямые. Как местные краеведы объясняют такую планировку города?». Он поставил в тупик участников умственного состязания. Во время обсуждения звучали разные версии: «Чума там на Юге какая-нибудь. Может, насекомые», «Может если затапливало, чтобы можно было на лодках плавать?», «Его строили как порт, потому что Одесса не справлялась», «При обороне отстреливаться по прямым улицам хорошо», «Может, они лодки войлоком перетягивали. Чтобы удобно было». Окончательный ответ знатоков объяснял прямые улицы тем, что старая часть города с трех сторон окружена водой. При этом если вдруг произойдет пожар, необходим как можно более прямой путь к источнику воды, которым будут его тушить. Именно для этого, по их мнению и нужны прямые улицы». Однако телезритель сказал, что они ошиблись.

«Город Николаев расположен на реке Южный Буг, впадающем в Черное море. Он был основан в 1789 году князем Григорием Потемкиным, как кораблестроительная верфь, а впоследствии Николаев стал центром черноморского кораблестроения. Верфь стоит в центре города, а по таким широким и прямым улицам было удобно возить огромные мачтовые деревья для строящихся кораблей, которые на верфи расположены на реке Южный Буг», – предложил такой ответ автор вопроса и обогатился поражением знатоков на 500 белорусских рублей (6,750 украинских гривен).

Интересно, что в эфире белорусского «Что? Где? Когда?» ведущим шоу прозвучало, что Николаев был основан в 1889 году, в то время как это случилось ровно на столетие ранее.

В сети под роликом пользователи сети стали бурно обсуждать, почему же улицы Николаева действительно прямые и широкие. Подключился к дискурсу и начальник управления культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров. Как он объяснил, это на самом деле не больше чем городская шутка.

«Это старинная шутка про Николаев. Какие деревья везли по городу? Лес везли с севера, через Ингул. Какие лодки по городу? Корабль спускался в Ингул сразу», – написал в комментариях к публикации с видео Любаров.

Многие комментаторы все же пришли к выводу, что прямые и широкие улицы Николаева – это особенности квартальной планировки города. Подобной планировкой построены и другие города, которые входили в состав Российской империи.