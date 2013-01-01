03 Август 2018

Тетя мэра Николаева вспомнила, как Круглов засматривался на обнаженных девушек в «Могилянке»

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Тетя мэра Николаева, заслуженная художница Украины Серафима Сенкевич публично поностальгировала за временами, когда Николай Круглов, будучи главой Николаевщины, любовался нарисованными ею обнаженными девушками в стенах «Могилянки».

В пятницу, 3 августа, в выставочном зале Николаевского городского Дворца культуры и искусств на открытии выставки николаевских художниц «Золотисті промені літа» Серафиме Сенкевич дали поздравительное слово. Та в ходе восторженных комментариев в адрес своих коллег и ностальгии по годам своей творческой деятельности в юные года она вспомнила и том, как экс-глава Николаевской ОГА Николай Круглов любовался обнаженными девушками на ее картинах.

По ее словам, Круглов, будучи губернатором Николаевщины и одновременно сооснователем николаевской «Могилянки» не оминул стороной выставку работ Серафимы и ее подруг. Тогда большинство их картин были посвящены обнаженной женской натуре.

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— Помните, девочки, мы делали выставку в «Могилянке»? Она называлась: «Обнаженная и цветы». И для меня, наверное, было самое похвальное – тогда был Круглов, и он приходил утром рано, чтобы еще никого не было, сидел и смотрел на этих обнаженных девушек. Все, работа наша прошла не зря. От восторга даже не знаю, что сказать, – поделилась ценными воспоминаниями Серафима Сенкевич.

Вспомнила заслуженная художница Украины и о том, как предлагала сделать вышеупомянутый выставочный зал в черно-белых тонах. Однако, все же, большая часть ее «неподготовленной» речи была посвящена авторкам выставки Надежде Пинчук, Татьяне Купцовой, Юлии Гурьевой и Ольге Артым.

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— Я в восторге от своих этих девочек. Я скажу историю. Когда-то, в 95-ом году мы делали тогда и даже спектакль на нас поставили. Клуб женщин-художников. Я не знаю, как только похвалить этих девочек. Они очень хорошие. [...] У меня очень большая ностальгия по этому залу. Я как-то давно помогала делать в цвете этот зал. Я даже настаивала на черно-белом. Потому что, чтоб вы знали, чтобы выставлять картины не нужны цветные стены. Надо или очень контрастные (как я видела в Чехии и Словакии), или черный фон, – поностальгировала Сенкевич.

Напомним, что Серафима Сенкевич ранее вспомнила, как в молодости испытала нежные чувства со стороны директора Украинского академического музыкально-драматического театра Николая Берсона.

По словам Серафимы Сенкевич, ее «обнаженные девочки» ... Вместе с «девочками» ее колежанок скоро порадуют николаевцев в одной общей выставке

Интересно, придет ли на такой ивент Николай Круглов?