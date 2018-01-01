04 Август 2018

Николаевцы отправились в ночной круиз под романтический джаз от квартета Алексеева

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В пятничный летний вечер порой хочется чего-то очень романтичного и спокойного. 4 августа николаевцы смогли получить именно эти эмоции на концерте «Джаз на воде», который квартет «Big Band’а» Владимира Алексеева отыграл прямо на борту катамарана.

В этот вечер квартет решил дать сразу два концерта: один на закате, второй - после. NikLife удалось попасть именно «ночную версию» выступления. Как отметил сам Владимир Алексеев, из-за отсутствия подсветки на палубе катамарана, это джаз не только на воде, но и в темноте. К слову, проблему света зрители довольно быстро решили и озаряли музыкантов фонариками своих телефонов. Состав квартета с прошлого года остался неизменным – вокал дарила зрителям Татьяна Орлова, Юрий Руль отвечал за саксофоны, Александр Старосельский играл на ударных, а за клавиши сел сам Владимир Алексеев.

Обстановка очень навевала романтическое настроение, что было видно и по реакции зрителей - пары обнимались, пили вино или шампанское и, несмотря на темноту, пытались делать селфи. Музыка же в этот вечер создавала впечатление, что катамаран плывет не по Ингулу и Южному Бугу, а по просторам Атлантического океана. Играли песни британца Фила Коллинза, американки Нины Симон, бразильца Серджио Мендеса и множества других исполнителей. Кстати, проплывая под мостами, весь квартет пытался играть как можно громче, чтобы создать интересную акустику.

Даже погода в этот вечер благоволила всем зрителям и музыкантам – воздух был теплый, а ветер убирал назойливых комаров. Обратной же стороной медали стало то, что ветром сдуло ноты, но квартет не растерялся и все композиции были сыграны безупречно. Возвращался катамаран, как и в прошлом году, под джазовую версию культовой песни «Yesterday», а Алексеев пообещал постараться, чтобы до конца лета успеть хотя бы раз дать концерт «на бис».