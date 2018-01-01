05 Август 2018

На Центральном стадионе бойцы ММА сошлись в мощных поединках с николаевским доминированием и Киркоровым

Прочитали: 357

В субботу, 4 августа, сотни николаевцев собрались на Центральном городском стадионе, чтобы поднять уровень адреналина в крови, наблюдая за динамичными боями на турнире «Дорогу нескореним IV».

В этот вечер на октагоне прошло более десяти поединков в разных весовых категориях. Однако, независимо от класса бойцов, все они дрались «на полную», показывая зрителям настоящее шоу. Некоторые же бойцы сумели запомнится ещё до того, как поднялись на ринг. К примеру, киевлянин Игорь Потеря вышел под нашумевшую песню Филлипа Киркорова «Цвет настроения синий», чем вызвал смех и ликование у толпы. А после его победы в поединке зрители вместе с ним начали снова напевать эту песню.

Но больше всего поддержки получили, конечно, николаевские бойцы. Зрители громко аплодировали и кричали, когда от ведущего слышали то, что на октагон выходят бойцы из родного города. Видимо, этот энергетический заряд настолько помог николаевским спортсменам, что они выиграли почти все противостояния, каждый в своих весовых категориях. Как пишет NikSport, Вусал Ахмедов сразился с Лилианом Гросу, Андрей Савенко дрался против Ильи Гейко, а Мирсан Агаларов против Максима Кравчука - во всех трех поединках николаевцы одержали победу.

В конце соревнований отметился николаевец Олег Обревко в бою с киргизом Нурджигитом Караевым, завоевав титул MMA Pro Ukraine International. Обревко показал настоящее мастерство и завершил поединок досрочно, победив соперника удушающим приемом. Ещё одно престижное звание - титул Reconquista - получил украинец Александр Глущенко, который техническим нокаутом победил Томаша Шкатульски.

Вице-мэр Юрий Степанец дожидался своего выхода на октагон в компании депутток Светланы Тарановой и Елены Киселевой

Глава «Бугского гарда» Илья Зелинский не остался в стороне «патриотической тусовки»

Наставники постоянно подбадривали и давали советы своим бойцам

Зрители с интересом наблюдали за эффектными поединками

Депутат Артем Грозов не удержался и подошел к октагону как можно ближе

Позже на зрительской скамье появился глава «антикоррупционного» департамента Андрей Ермолаев