06 Август 2018

Величественный храм в Степовом разрушается и ожидает реставрации «от выборов до выборов»

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Уже более 130 лет над крышами домов в селе Степовое Николаевской области возвышается храм Святого Петра и Павла. К сожалению, около половины времени своего существования святыня находится в упадке – крыши нет, колокольни тоже, а с оставшихся конструкций порой падают камни. Во время съемок военного фильма «Рокада» NikLife удалось побывать в храме и пообщаться с его настоятелем. Он рассказал о судьбе величественного строения, а также о том, как перед выборами кандидаты каждый раз обещают его отреставрировать, но дальше слов это не заходит.

Разрешение на съемки фильма в храме местный святой отец Иван Михалко дал, чтобы обратить внимание общественности на его плачевное состояние. Сам же настоятель неоднократно обращался за помощью в реставрации к депутатам, чиновникам и даже к немецким властям. Однако, везде получал отказ.

— Попросили в мене, я погодився допомогти їм для того, щоб показати цей храм. Можливо, хтось десь побачить. Тому що сам особисто я звертався вже… Ви ж знаєте, коли у нас в Україні наближаються вибори, то приїжджають кандати, обіцяють. Але вибори проходять і обіцянки також забуваються. Сам особисто я звертався в Німеччину, і до мерів міст, з яких і прийшли ті німці, що збудували кирху. І до інших, заможних німців. Але кажуть, що на даний момент в Україну невигідно їм, – с грустью отметил настоятель.

Настоятель Иван Михалко долгие годы пытается добиться реставрации храма

Также Иван поделился историей храма. В 1811 году в этой местности 160 семей немцев-колонистов основали село Карлсруэ. Спустя около 70 лет, в 1881 году началось строительство храма по проекту архитектора Корфа, а в 1887 году его освятили во имя Петра и Павла. С момента Второй Мировой Войны состояние у храма весьма плачевное, а те, у кого он на балансе, ничего с этим сделать не могут.

— На даний момент ця кирха належить громаді православної церкви (Московского патриархата, – ред.), вона сама не має змоги відновити його. Зараз намагаємось знайти людей, які хоча б допомогли накртити дах, щоб призупинити руйнацію. Неважливо хто будував її – німці, українці, православні, католики, лютерани. Важливо, що це наша історія і це робили люди,– поделился Иван Михалко.

Отметим, что военный фильм «Рокада», часть которого сняли в Степовом, рассказывает о событиях в зоне АТО. Храм, по сюжету, оборудован под точку, где базируется отряд украинских войск и нужно отметить, что действительно сходство с зоной боевых действий есть. Крыша давно обвалилась, колокольню уничтожили ещё во время Второй Мировой Войны, алтаря и прочих вещей, украшающих храм изнутри тоже давно нет.

— На даний момент знімають фільм, як я розумію, про події на сході України. Чому обрали наше село і наскільки воно схоже з місцями, де проходять бойові дії – я не знаю. Можливо, наш храм, а точніше його руїни нагадують ті руїни, що знаходяться там, – предположил Иван.

Вход внутрь храма закрыт, однако, если все же вас туда пустят, следует быть осторожным - с самого верха порой падает кладка

Режиссер и сценарист фильма Андрей Иванюк, в принципе, подтвердил слова настоятеля. Он отметил, что некоторые исторические строения выглядят так, будто они находятся в зоне АТО.

— Хочется звернути увагу, що деякі місця на мирній території, історичні будівлі виглядають так, ніби тут пройшло АТО. Тут є отець духовний, нам він розповідав, що вже довгий час шукаються кошти, для того щоб її відновити. Я вважаю, що це потрібно. Вибачте мене, не настільки багато є саме таких перлин, щоб ними так легко розкидатися. Краще ми у такому стані побачимо торговий центр, аніж те, що нам дійсно потрібно, – высказался Иванюк.

Важно отметить, что до упадка храм был весьма величественным. Восьмиметровый алтарь в готическом стиле в нем был выписан из Одессы, позже там был установлен орган, а стену украсила фреска «Шествие Христа с крестом на плечах». Зал украшали восемь статуй, среди которых была и Дева Мария. В 1909 году художник из Инсбрука Рафаэль Талер декорировал церковь за крупную в то время сумму - шесть тысяч рублей. Сейчас же от былого величия остались разве что стены, сквозь которые постепенно прорастают деревья. К слову, в 2009 году храмом заинтересовалась делегация ученых из Германии и других стран мира, которая посетила храм и по теме его состояния подготовила доклад.

Напомним, что в другом разрушающемся костеле – в селе Краснополье – николаевская фотохудожница Слава Поседай провела скандальную эротическую съемку.

На потолке в некоторых местах можно заметить старую роспись

Тем временем, сквозь стены проростают деревья

Один из пользователей livejournal сделал снимки храма с высоты птичьего полета

Давно ученые уже интересовались состоянием храма, однако, существенных результатов их визит не дал