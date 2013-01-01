09 Август 2018

В строительном колледже отпраздновали «профессиональный» день с песнями и статуэтками греческой богини

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Каждое второе воскресенье августа в Украине празднуют День строителя. В Николаеве причастные к этой сфере люди собрались в актовом зале строительного колледжа, чтобы «отгулять» свой профессиональный праздник.

Строители, архитекторы, инженеры и люди других профессий, которые так или иначе относятся к созданию новых объектов, объединились в этот день для совместного торжества. Для их всех подготовили праздничную программу с песнями, танцами и наградами в виде статуэток древнегреческой богини Ники. Пришли «толкнуть речь» и чиновники - вице-губернатор Валентин Гайдаржи и глава администрации Центрального района Александр Береза. Гайдаржи в своем поздравлении отметил, что в Николаеве постепенно развивается строительство и почему-то сравнил город с Борисполем.

— Все остальные отрасли без строительства не первоочередные, и для того, чтобы в дальнейшем что-то эксплуатировать, надо что-то построить [...]. Я очень рад, что хоть и медленно, но продвигается нача отрасль. Наш город не может быть похож на Киев, но хотя бы на микрорайон Борисполь. Заезжаешь туда и первое, что делает строитель – оглядывается и видит, сколько башенных кранов, – рассказал Гайдаржи.

Кроме торжественных речей и песен, зрителей ожидали награды – грамоты, цветы и статуэтки в виде богини Ники, которые выдавались лучшим работникам сферы по итогам года. К слову, в древнегреческой мифологии Ника – богиня победы, а вот покровителем строителей считалась Афина.

Напомним, что николаевских коммунальщиков поздравляли песнями Винника в стенах горсовета.

Интересно, почему выбрали для награждения Нику, а не Афину?

Возможно, сравнивая Николаев с Борисполем, вице-губернатор Валентин Гайдаржи вспоминал местный аэропорт?

А глава администрации Центрального района Александр Береза был рад оказаться в стенах колледжа, который сам когда-то заканчивал