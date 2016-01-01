10 Август 2018

Николаевская модель прошла в финал «Мисс Украина Вселенная - 2018»

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25-летняя Анастасия Кузевич из Николаева оказалась в числе претенденток на звание «Мисс Украина Вселенная - 2018». На официальной странице конкурса в Instagram было опубликовано фото и мини-интервью с девушкой.

Судя по рассказу Анастасии, неотъемлемая часть ее жизни – это чтение, а одним из последних ее вдохновений стало откровение Виталия Гиберта «Моделирование чуда». Эта книга, по мнению девушки, пропитана мудростью, любовью и верой в силу человека. Также в интервью конкурсантка отметила, что участвует в различных благотворительных проектах, и считает своей философией – помощь людям, не ожидая ничего взамен. При этом люди с инвалидностью для нее именно те, для кого хочется делать что-то полезное в первую очередь.

Когда ее попросили охарактеризовать ее в трех словах, Анастасия ответила так: «Життєлюбна, цілеспрямована, доброзичлива». Что касается вопроса о том, о чем она подумает, когда корона достанется ей, девушка сказала: «Я буду знати, що Любов та Віра здатні втілити в життя найбільші мрії!».

Судя по публикациям девушки в Instagram, у нее сейчас проходят последние подготовки к финалу. Девушка трудится на репетициях, участвует в фотосессиях и рассылает приглашения на шоу.

Как известно, девушка закончила Киевский университет культуры и искусств с «красным» дипломом (магистр менеджмента социокультурной деятельности в сфере шоу-бизнеса). Затем окончила модельные курсы в Николаеве, параллельно работая в McDonald’s, и обучение в «ИнтерШколе» на журналистку и телеведущую. Ее мечта – вылечить отца от рассеянного склероза (хотя эта болезнь не до конца исследована в мире и считается неизлечимой на данный момент).

Примечательно, что ранее Кузевич уже была героиней материалов NikLife. Ранее Анастасия Кузевич вошла в TOП-12 участниц на конкурсе красоты «Мисс Украина-2016». Она выступила под номером 12, и символично попала в число первых двенадцати красоток конкурса.

Отметим, что онлайн-голосование за финалисток конкурса «Мисс Украина-Вселенная» уже открыто на сайте Jetsetter.ua. Победительница голосования получит титул «Miss Jetsetter.ua».

Финал конкурса «Мисс Украина Вселенная 2018» состоится 14 августа в Киеве. В этом году список конкуренток для Анастасии действительно интересный: за корону вместе с ней будут соревноваться участница шоу «Холостяк», подруга Бориса Немцова, «любовница» мужа Лорак, а также еще 14 не менее талантливых красавиц с разных уголков страны. Девушка, которая победит, представит Украину на самом престижном конкурсе красоты планеты – «Мисс Вселенная – 2018». Победительницу выберет звездное жюри в лидерстве с секс-символом украинской эстрады Дарьи Астафьевой, а корону передаст Мисс Украина Вселенная – 2017 Яна Красникова.

Редакция NikLife желает девушке удачи в конкурсе красоты и осуществления всех ее светлых мечт! Надеемся, что вскоре о ней узнает весь мир!