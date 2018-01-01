12 Август 2018

Николаевский фотограф показал эффектные кадры метеорного потока Персеиды у маяка в южной степи

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Известный николаевский фотограф Денис Сисин опубликовал в сети эффектные кадры метеорного потока Персеиды. Шестнадцать снимков сделанных у маяка в южной степи показывают крупнейший звездопад 2018 года.

«В этом году для наблюдения метеорного потока были идеальные условия: отсутствие Луны, сухая погода и отсутствие облачности! Я невероятно впечатлен этим небесным театром, да еще в присутствии каменного красавца - маяка», - подписал снимки фотограф.

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Серия кадров «звездного падения» была сделана на границе между Николаевской и Херсонской областями. Именно там, по дороге из Николаева в сторону Станислава, после села Лиманы, прямо посреди степи, и стоит маяк. В дополнение к лампам накаливания там стоят светодиодные прожекторы, которые добавили фото волшебства. Самому же маяку уже более 150 лет.

«Кстати, название этого маяка - задний Хабловский. Очень созвучно с фамилией знаменитого астронома Эдвина Хаббла, в честь которого назвали космический телескоп, который дарит всем невероятно четкие и красивые снимки нашей Вселенной! Символично, не правда ли? А вы часто смотрите на звездное небо?», - спросил Сисин.

Отметим, что самый крупный звездопад этого года продлится до 13 августа. NikLife разузнал у специалистов Николаевской областной обсерватории, что и когда смогут увидеть горожане и в какую сторону неба им нужно направлять свои объективы, чтобы запечатлеть уникальные явления.