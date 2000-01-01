13 Август 2018

229-ый день рождения города николаевцы проведут с Pianoбой и молдавским бендом «Zdob si Zdub»

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В этом году на День города для николаевцев на большой сцене под открытым небом будут выступать Pianoбой и молдавская зажигательная группа «Zdob si Zdub». Информация об этом была обнародована в понедельник, 13 августа на очередном заседании организационного комитета по празднованию дня города.

Так, 229-ый день рождения города николаевцы проведут с украинским музыкантом Дмитрием Шуровым, которого все уже привыкли называть Pianoбой, а также молдавским бендом «Zdob si Zdub».

Как известно, ранее местные власти, в том числе и городской голова Николаева Александр Сенкевич, держали горожан в интриге по поводу того, какая из «селебритис» приедет выступать на концерте ко Дню города-2018.

Pianoбой — сольный проект украинского музыканта Дмитрия Шурова, бывшего клавишника групп «Океан Эльзы», «Esthetic Education» и Земфиры, который был создан в 2009 году. Он исполняет песни на украинском, русском и английском языках: среди них «Родина», «Полуничне небо» и «Кохання».

«Zdob si Zdub» — молдавская рок-группа, основанная в 1994 году. Она наиболее известна в странах СНГ кавер-версией песни «Видели ночь», которая была записана в 2000 году для участия в трибьюте Виктора Цоя «Кинопробы».

Отметим, что в этом году день рождения города Николаева объединят с проведением фестиваля «River Fest» и ознаменуют праздник слоганом: «Николаев – город на воде». В прошлом году на Дне города для зрителей выступали лучшие музыканты и танцоры Николаева, а главным событием стал концерт белорусской группы «Ляпис-98».