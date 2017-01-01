16 Февраль 2017

Депутаты «делили» покойников, а мэр клялся на Библии, «заботясь» о живых, мертвых и нерожденных

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16-я сессия Николаевского городского совета началась с похоронного дела и пикета жителей Широкой Балки и Кульбакино, которые протестовали против строительства кладбища в их микрорайоне.

Первой слово взяла депутат «Оппозиционного блока» Лариса Веселовская, которая поддержала митингующих. После чего мэр Николаева Александр Сенкевич спросил у нее, для чего она привела людей и держит их на морозе.

- Я не собирала людей, люди сумели своим активом собрать и привести людей…Я была поставлена перед фактом, что пикет сегодня состоится. Наступает день, когда самые молчаливые депутаты, никогда практические не говорящие на сессии, начинают говорить из-за необдуманных решений и проектов нашего управления архитектуры, - призналась Веселовская.

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По ее словам, наличие подземных вод делает невозможным размещение кладбища на указанной территории - «трупы будут всплывать в огородах».

На что мэр возразил, что вопрос захоронений пока только рассматривается, но в случае принятия решения, проблема коснется и его лично, так как оба его земельных участка в Кульбакино вплотную примыкали бы к кладбищу.

- Я рад, что вы заблаговременно пришли на пикет, но, мне кажется, это было лишним, особенно сейчас держать людей на холоде. Потому что вопрос по кладбищу пока только рассматривается, как один из вариантов. Второе, я вижу (на плакатах – прим. NL) написано: «Кладбище за город!». То есть мы просим за своих николаевских покойников жителей других сел: «Возьмите наших покойников»? Покойники – это наши с вами родственники. Если вы думаете, что я как городской голова, хочу от себя подальше отодвинуть покойничков, так сказать, умыть руки, то вы знаете мою декларацию, где на улице Декоративной находится два участка, а это микрорайон Кульбакино, если вы знаете. То есть фактически возле моего участка рассматривается вопрос размещения кладбища. Мне этот вопрос тоже не чужд, - отметил мэр.

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После этого Лариса Веселовская упрекнула мэра, что тот вообще никогда не был в их микрорайоне, а поэтому не знает ничего о местных проблемах.

- Нельзя хоронить людей, где неустойчивые грунтовые земли, где есть грунтовые воды. Да вы хоть раз приедьте к жителям Широкой Балки и услышьте их! Вы давно были в Кульбакино или Широкой Балке? Никогда вы там не были. Вы придите и послушайте. Люди вам ответят. У нас вот так воды стоит. Покойники, что приплывать будут в огороды к вам? – снова возмутилась она.

Слова депутата Александр Сенкевич назвал откровенной ложью и предложил дать клятву на Библии, что он бывал в этом микрорайоне.

- Вы сейчас лжёте здесь в микрофон и делаете голословные заявления. Я не знаю, как это понимать, был ли я в Кульбакино… Послушайте, я могу Вам поклясться на Библии, что я был в Кульбакино, и не раз. И знаю этот район, не скажу, что лучше вашего, но я был там, и с жителями общаюсь, и мне известна эта проблема. Вы сейчас огульно обманываете и вводите в заблуждение людей, которые здесь находятся, - мэр прокомментировал претензию депутата.

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Далее слово взял директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк, внесший ясность в сложившуюся проблему. Оказалось, что уже через три месяца закончатся места на всех кладбищах города и негде будет хоронить николаевцев.

- Я готов сказать про минимум три месяца, в течение которых усопшие николаевцы будут обеспечены местами, - сообщил он.

При этом он добавил, что захоронения проводятся на Мешковском, Балабановском, Жуковском и Новоматвеевском кладбищах. При этом из всех перечисленных кладбищ, статус открытого имеет только Новоматвеевское. На остальных кладбищах происходят только подзахоранения.

После чего мэр призвал народных избранников не занимать «сепаратизмом» на теме умерших и отказаться от практики дележки покойников.

- Жители Матвеевки могут выйти и сказать: «Мы не хотим принимать покойников из Кульбакино». Могут? Могут. «Мы на другом берегу. Нам это не интересно. Почему мы загрязняем нашу землю покойниками из…(Кульбакино и любого другого района – прим. NL)?». Понимаете? Мы приходим к правовому нигилизму, когда какая-то часть жителей города решает за жителей всего города. Город - это общий организм. Здесь не должен быть какой-то сепаратизм по принципу покойников, - сказал мэр.

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Александр Сенкевич высказался за то, чтобы похоронную проблему решать вместе, а не перекладывать ответственность друг на друга.

- К сожалению, или к счастью, я как городской голова должен думать и о живых, и о мертвых, и о нерожденных. Поэтому на сегодняшний день есть проблема, которую нужно решить всем вместе. И не нужно на одного меня ее скидывать, мол, Вы должны вот сейчас принять решение. Я за то решение, которое примут депутаты. Но вы также должны брать на себя ответственность, что на каждом из округов, где вас выбирали, ежедневно умирают люди. И вы должны и за них тоже нести ответственность. Поэтому не нужно заниматься перекладыванием ответственности, а нужно сесть и подумать, как мы можем это сделать.

После этого городской голова Николаева сообщил, что считает необходимым создать рабочую группу, которая займется рассмотрением вопроса с поиском места для расположения кладбища. А также анонсировал о ведениях переговоров с администрациями близлежащих Николаевского и Витовского районов, с целью поиска компромисса в выделении земельного участка для похоронных нужд.

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