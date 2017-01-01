Николаевские чиновники на коленях почтили память расстрелянных на Майдане

Прочитали: 1392

ф

В Николаеве продолжают чтить память погибших Героев Небесной сотни. На этот раз очередь дошла и до и представителей нынешней власти, которые возложили цветы, став на колено перед памятником.

Молебен и траурная панихида в память о погибших активистах Революции достоинства прошел у одноименного мемориала на улице Садовой в сквере Европы.

На мероприятии присутствовали губернатор Николаевской области Алексей Савченко, глава областного совета Виктория Москаленко, мэр Александр Сенкевич, народные депутаты, депутаты местных советов, чиновники, военные, студенты и представители духовенства.

Вместе с собравшимися за души погибших помолился глава Николаевской епархии УПЦ КП - митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир.

ч

ч

я

ч

ы

Так как молебен проходил под проливным дождем, в толпе были заметны зонтики, но в отличие от прошлогодней акции памяти, не было видно ни одного флага или символики политических партий.

Отметим, что на мероприятии присутствовали народные избранники и представители разных политических сил. Правда, от «Оппозиционного блока» была лишь одна депутат Светлана Гладун, которая недавно стала чиновницей и теперь возглавляет администрацию Ингульского района. Остальные «оппозиционеры», в том числе и те, кто пополнил ряды «новой» власти по каким-то своим личным причинам не нашли время почтить память расстрелянных на Майдане.

чНовоназченная глава администрации Ингульского района Светлана Гладун была единственной  от "оппозиции" на чествовании памяти Героев Небесной Сотни

ч

рГлавный спасатель области Максим Грицаенко

яОтдал дань уважения погибшим даже выдвиженец от маргинальной "Новой державы" Артем Ващиленко

ч

яНачальник николаевской патрульной полиции Максим Ахрамеев

я

турупаловМолодые соратники мэра Антон Турупалов и Вадим Степаненко

матейчукЛидер николаевского «ДемАльянса» Евгения Матейчук

ч

ч

фДиректор водоканала Борис Дуденко

я

ф

ыГлавный "УКРОПовец" области Виктор Сторчеус

с

чПрокурор области Тарас Дунас

и

я

сПредставители "БПП" Вячеслав Симченко и Сергей Бурковец

Ы

 

с

я

сДепутат облсовета от "БПП" Михаил Талпа

ч

в

чСкандальный депутат облсовета Федор Барна

ч

ч

я

ч

ч

яя

ф

ф

савченко

я

ы

Читайте также:«Сменились фамилии, но то, с чем боролись, осталось»: николаевцы вспомнили погибших Героев Небесной сотни