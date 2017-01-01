20 Февраль 2017

Николаевские чиновники на коленях почтили память расстрелянных на Майдане

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В Николаеве продолжают чтить память погибших Героев Небесной сотни. На этот раз очередь дошла и до и представителей нынешней власти, которые возложили цветы, став на колено перед памятником.

Молебен и траурная панихида в память о погибших активистах Революции достоинства прошел у одноименного мемориала на улице Садовой в сквере Европы.

На мероприятии присутствовали губернатор Николаевской области Алексей Савченко, глава областного совета Виктория Москаленко, мэр Александр Сенкевич, народные депутаты, депутаты местных советов, чиновники, военные, студенты и представители духовенства.

Вместе с собравшимися за души погибших помолился глава Николаевской епархии УПЦ КП - митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир.

Так как молебен проходил под проливным дождем, в толпе были заметны зонтики, но в отличие от прошлогодней акции памяти, не было видно ни одного флага или символики политических партий.

Отметим, что на мероприятии присутствовали народные избранники и представители разных политических сил. Правда, от «Оппозиционного блока» была лишь одна депутат Светлана Гладун, которая недавно стала чиновницей и теперь возглавляет администрацию Ингульского района. Остальные «оппозиционеры», в том числе и те, кто пополнил ряды «новой» власти по каким-то своим личным причинам не нашли время почтить память расстрелянных на Майдане.

Новоназченная глава администрации Ингульского района Светлана Гладун была единственной от "оппозиции" на чествовании памяти Героев Небесной Сотни

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