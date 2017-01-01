26 Апрель 2017

После II этапа конкурса комиссия не смогла определить, кто будет отвечать за «культуру» Николаева

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В среду, 26 апреля, прошел второй этап конкурса на замещение вакантной должности начальника управления культуры и охраны наследия Николаевского городского совета, результаты которого не позволили конкурсной комиссии принять решение о победителе.

Таким образом, во втором конкурсном туре за руководящую «культурную» должность боролись заведующий сектором культуры Витовской районной государственной администрации Сергей Гололобов и директор детского городка «Сказка» Юрий Любаров. Отметим, что по результатам первого тура, который был проведен в виде письменного экзамена, Любаров и Гололобов набрали по 22 балла, что и позволило им вдвоем бороться за должность далее.

Напомним, ранее они вместе также принимали участие в конкурсе на замещение должности руководителя Областного дворца культуры.

Каждый из претендентов имел возможность выступить с собственной программой развития культурной жизни города на ближайшие несколько лет. Так, молодой витовчанин изложил свою программу в презентации, сопровождая свои слова и предложения медийной презентацией. А на вопросы комиссии и остальных присутствующих отвечал, приводя примеры из личного опыта работы чиновником. В рамках своего выступления, его оппонент, главный «сказочник» города обошелся лишь устным представлением своей программы.

Стоит отметить, что необходимая процедура проведения конкурса была нарушена не регламентированными выступлениями общественников и другими представителями николаевской кульуры, которые заподозрили комиссию в лоббировании победы Юрия Люборова. После долгих словесных перепалок главе конкурсной комиссии, вице-мэру Юрию Степанцу удалось взять слово и прокомментировать это заявление следующим образом:

– Згідно порядку призначення посади рішення одноосібно приймає міський голова. Рішення комісії носить рекомендаційний характер. Тобто, комісія надасть тільки рекомендації, а міський голова буде вирішувати одноосібно, хто буде начальником управління культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Я вже казав, що це добра воля міського голови, що усі присутні … конкурсної комісії. Міський голова має право одноосібно призначати без конкурса начальників самостійних підрозділів. Тобто, якщо міський голова вважає, що Любаров – це переможець, він його міг самостійно призначити без конкурса. Але ми проводимо конкурс, – отметил он, после чего объявил, что решение будет оглашено в эту пятницу, 28 апреля.

И.о. начальника управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия городского совета Ирина Бондаренко уже пыталась найти общий язык с возможным будущим начальством Юрием Любаровым

Гололобов более ответственно подошел к подготовке к конкурсу, но обошлось без стихов