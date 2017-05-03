04 Май 2017

Конча-Заспа, шубы и велосипеды: Топ-10 самых богатых депутатов Николаевского горсовета

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1 мая закончился срок подачи электронных деклараций. Несмотря на то, что депутаты местных советов не получают зарплату из государственного бюджета, а работают исключительно «на общественных началах», с 2017 года они, как и госслужащие, обязаны отчитываться перед Нацагентством по предотвращению коррупции. NikLife не смог упустить возможности впервые взглянуть по ту сторону жизни депутатов Николаевского городского совета. Проанализировав огромные массивы информации, мы составили список самых состоятельных избранников (на основании их финансовых активов – налички, денег на банковских счетах, денег в драгоценных металлах).

Отметим, что 4 депутата от «Оппоблока» – Николай Пономарев, Игорь Копейка, Татьяна Кучеревская и Екатерина Лазута, 1 депутат от «БПП» – Анатолий Петров, а также 1 депутат от «Нашего Края» – Владислав Ентин, не подали свои декларации до сих пор. «Оппозиционер» Дмитрий Жвавый подал свою декларацию с опозданием и, соответственно, нарушением – 2-го мая.

10. Евгений Рымарь, «Блок Петра Порошенко» – 3’486’900 гривен

«Порошенковец» Рымарь в 2016 году приобрел жилой дом в Николаеве всего за 103 тысячи гривен. Кроме того, у депутата в собственности 1 квартира, 2 гаража, комплекс зданий в с. Кандыбино, 3 земельных участка (в совокупности 213 тысяч кв.м.) и два садовых участка.

Автопарк депутата поскромнее: «УАЗик» и Opel Astra. За минувший год Рымарь заработал чуть больше 1 миллиона гривен.

9. Сергей Шульгач, «Наш Край» – 4’844’598 гривен

Директор николаевского «Автодора» вместе с супругой указал в декларации туристический комплекс в Очакове, жилой дом, гараж, 4 квартиры и 4 земельных участка. Дорожное покрытие на прочность «нашкраевец» проверяет, разъезжая по городу на Mercedes-Benz ML 320 и Honda CR-V.

За 2016-й Шульгач заработал 3,3 миллиона гривен.

8. Сергей Исаков, «Самопомощь» – 5’154’875 гривен

Исаков задекларировал 3 квартиры, 2 гаража и земельный участок. Кроме того, у депутата есть наручные часы швейцарских и британских фирм «Corum» и «Jaeger» соответсвенно, а его супруга имеет комплект ювелирных изделий знаменитого австрийского бренда «Frey Wille».

Уже 6 лет Исаков ездит на одном единственном «внедорожнике» Volkswagen Touareg. За год семья депутата заработала всего 308 тысяч гривен.

7. Игорь Дятлов, «Оппозиционный блок» – 5’380’100 гривен

Глава фракции «Оппоблока» в горсовете Игорь Дятлов в 2014 году «забыл» задекларировать целую базу отдыха в Коблево. В этой декларации ее также нет, хотя есть «комплекс зданий» почти на 4 тысяч кв.м. на другом курорте – в с. Черноморка. Также депутат владеет админзданием, квартирой, 2 жилыми домами и 2 земельными участками.

Жене Дятлова в прошлом году удалось приобрести Lexus LX 570 (2010 года выпуска) всего за 400 тысяч гривен, хотя на сайтах продажи автомобилей точно такая же «иномарка» стоит около полутора миллиона. Кроме того, бывший кандидат в своем автопарке имеет Audi A8 и Mercedes-Benz S500. У «оппозиционера» и его супруги завидная коллекция часов со знаменитыми марками вроде Rolex и Breguet, цена которых достигает 2,5 миллионов гривен. Супруга Дятлова также носит норковую шубу, кулон и сережки «из драгоценных металлов».

За год семья Дятлова заработала 1,3 миллиона гривен, при чем 120 тысяч депутат получил из собственного благотворительного фонда и еще 130 тысяч – от продажи имущества; остальной доход семье обеспечила жена известного николаевского «оппозиционера».

6. Игорь Концевой, «Блок Петра Порошенко» – 6’759’490 гривен

8 нежилых помещений, 6 земельных участков, 5 квартир, гараж, кафе и еще недостроенный жилой дом – все это у члена «президентской» фракции Концевого. Кстати, кафе он приобрел в прошлом году. К тому же депутат может похвастаться завидным автопарком: 3 «мэрса», Ssang Yong и Nissan.

За 2016 год избранник заработал 1,7 миллионов гривен.

5. Татьяна Казакова, «Блок Петра Порошенко» – 6’805’181 гривен

Почетно открывает «пятерку» богачей горсовета его секретарь и самая влиятельная женщина николаевской политики Татьяна Казакова, которая в прошлом году приобрела сразу 4 земельных участка в известном районе Киевской области «Конча-Заспа» за 2 миллиона гривен. Там же бизнесвумен приобрела дом.

Также Казакова задекларировала право собственности на логотип супермаркета «ДеликатесЪ» и магазина «Monge». При всем этом, чиновница не имеет собственного автомобиля, а за год заработала 2,3 миллиона гривен.

4. Алексей Лепишев, «Самопомощь» – 6’845’600 гривен

«Темной лошадкой» перечня богачей оказался депутат Лепишев, у которого 5 земельных участков, 3 нежилых помещения и дом, принадлежащий жене. Также избранник носит часы марки «Franck Muller», а по городу ездит на двух дорогих велосипедах фирмы «Wilier Triestina» и «FRW», в то время как его супруга – на BMW, Mazda и Mercedes-Benz.

Банкам Лепишев не доверяет, поэтому все свои 6 миллионов хранит дома, «под подушкой». А за прошлый год он заработал 921 тысячу гривен.

3. Светлана Ласурия, «Оппозиционный блок» – 8’471’593 гривен

В 2016 году жена другого «оппозиционера» Игоря Копейки купила земельный участок и нежилое здание в Коблево, при том, что в этом поселке у нее уже был еще один участок вместе с нежилым помещением. Также Ласурия владеет двумя квартирами в Николаеве и одной – в Одессе.

Автопарк «оппозиционерки» состоит из двух «немцов» – Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz ML350. Минувший год принес депутатке почти 2 миллиона гривен дохода.

Примечательно, что Светлана Ласурия оставила пустым пункт «Информация о членах семьи», не вписав туда своего супруга, который, напомним, так и не подал свою декларацию о доходах.

2. Олег Грипас, «Наш Край» – 13’624’000 гривен

У «нашкраевца» Грипаса нет никакой недвижимости. Вообще никакой. Зато есть два одинаковых «Лексуса» – RX-350. И 950 тысяч гривен дохода в 2016 году. А все свои сбережения – 520 тысяч долларов (которые и поместили его на второе место рейтинга) – депутат хранит дома.

1. Сергей Кантор, «Наш Край» – 32’796’899 гривен

Главный спонсор футбольного клуба «Николаев» в 2014 году купил коттедж и земельный участок к нему в Коблево всего-навсего за 265 тысяч гривен. Кроме того, депутат владеет еще двумя земельными участками в Николаеве, нежилым помещением, двумя квартирами и жилым домом.

Кантор владеет двумя золотыми наручными часами марки «Breguet» и «Jaeger». А вот автопарк избранника не соответствует его статусу самого богатого депутата – лишь один пассажирский автобус Mercedes Sprinter. За год Кантор заработал свыше 1 миллиона гривен, а почти все свои сбережения хранит, как и многие его коллеги, дома, наличкой.

* сумма, которая указана у депутата в качестве его финансового состояния – показатели из деклараций в графе «Грошові активи», а пересчет из иностранной валюты выполнен, согласно среднему банковскому курсу по состоянию на 03.05.2017.