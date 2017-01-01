19 Ноябрь 2017

Глава ОГА Савченко спас девушку от самоубийства в новой короткометражке ВИДЕО

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Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко выпустил новую короткометражку. Видеоролик он опубликовал на своей страничке в Facebook.

«Иногда... Просто хочется сесть и помолчать, без музыки, пения птиц, шагов, звуков, вот сесть и помолчать, вспомнить все – все моменты, которые пережил, все эмоции, всю гамму их красоты...» – подписал видеозапись чиновник.

Короткометражный фильм состоит из двух сюжетных линий, которые в самом конце соединяются воедино.

Молодая девушка Олеся Егорова живет со своим парнем Артемом, который регулярно ей изменяет, прикрываясь загруженным рабочим графиком. Несмотря на откровенно пренебрежительное отношение к себе, девушка по-настоящему любит Артема, ухаживает за ним, терпит все его недостатки. Однажды ей приходит письмо из больницы с результатами анализов – у Олеси обнаружен рак. Ее парень, узнав о диагнозе, бросает ее. Два тяжелейших удара судьбы девушка не выдержала и решила покончить с жизнью, прыгнув с моста.

Параллельно развивается другая история – персонаж, которого играет сам Савченко, занимается в спортивном зале. Упражняясь за тренажерами, мужчина начинает чувствовать сильную головную боль. Это вынуждает его посетить врача, который, в итоге, сообщает ему неприятное известие – дела со здоровьем у него достаточно плохи.

В короткометражке Савченко снялся в своей фирменной рубашке и с золотым Rolex

В ходе короткометражки между сменами сюжетных линий Алексей Савченко уже традиционно читает стихи о жизни и любви, а также поет свои песни.

Судьбы двух главных персонажей фильма переплетаются в самом конце, где Савченко спасает от самоубийства молодую девушку: «Самое дорогое решила разменять, да? Ты не подумай, это не жалость – это рывок, чтобы жить. Пол сердца сгорело, а полсердца осталось. Полсердца будет творить. Осталось еще дописать половину, полжизни осталось прожить. И долюбить твоих самых любимых, и этот мир удивить. Там, высоко, помогают творить. За свою жизнь нужно бороться», – говорит персонаж, которого играет Савченко, отчаянной Олесе.

Осмелимся предположить, что и на этот раз созданием короткометражки николаевского губернатора занялась компания FreeFilm Production, которая снимает клипы для известных представителей украинской эстрады – «Друга ріка», Наталья Могилевская, Светлана Лобода, Александр Пономарев, Kozak System и др.