22 Ноябрь 2017

Опубликованы проекты гражданского бюджета Николаева – жителям нужны детские и спортивные площадки

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На сайте Общественного бюджета Николаева опубликовали перечень всех проектов, которые были поданы в мэрию в течении конкурсного периода. В общей сложности местные жители подали 117 предложений по улучшению инфраструктуры города.

Больше всего горожане хотят видеть в городе детских площадок – сразу восемь проектов было подано на соответствующую тематику. Столько же предложений было внесено николаевцами относительно благоустройства или реконструкции спортивных площадок. «Болит душа» у жителей и относительно их домашних питомцев, поскольку шесть проектов касались обустройства в городе площадок для выгула животных.

Николаевцы решительно намерены решать проблему и летней знойной погоды – 189 тысяч намерены потратить на «рамки-генераторы водного тумана». Сама идея не так уж и страшна, как ее формулировка. К тому же, прошедшим летом на Соборной работала точно такая же рамка.

По-видимому, николаевцам изрядно понравилась идея городской власти по обустройству «поливайчика» на улицах в жаркое время года

Жители Соляных хотят установить в своем микрорайоне памятник торговцам солью – чумакам. На реализацию идеи требуется сразу 289 тысяч гривен.

Успехи николаевского прыгуна в воду Ильи Кваши, судя по всему, вдохновили местных жителей – его спорт они хотят развивать должным образом. За 990 тысяч предлагается купить новое оснащение в Комплексную детско-юношескую спортшколу для прыжков с трамплина.

Для деток с инвалидностью активные горожане хотят оснастить специальное пространство для их социализации и нормального развития.

Быть может, в Николаеве появятся соляные истуканы, по аналогии с легендарными каменными глыбами острова Пасхи

Кроме того, горожане хотят новых успехов на спортивном поприще – определенно вдохновились олимпийским чемпионом Ильей Квашей

Нашлись и те, кто хочет обучать жителей Николаева фрилансу. Для этого требуется создание методичной литературы и спецкурса в сети Интернет. А еще, ни много ни мало, 199 тысяч гривен. Интересно, как бы к этой идеи отнеслись в Фискальной службе?

Жители Большой Коренихи просят у города денег на обустройство мобильного кинодворика (129 тысяч гривен), а в Корабельном районе хотят переделать пляж «Чайка» в современное общественное пространство. В этом же районе предлагают создать мурал (280 тысяч гривен). Не прошли мимо программы общественного бюджета и местные велолюбители, которые просят у власти обустройства велопарковок.

В Большой Коренихе жителям хочется смотреть кино по вечерам

А вот такую красоту хотят сделать на пляже «Чайка» в Корабельном районе

Жители частного сектора Ингульского района предлагают городским властям потратить 359 тысяч на обустройство канализации. Вдохнуть жизнь хотят и территории возле Аляудского моста – одного из наиболее оторванного микрорайона Николаева.

Есть предложение у горожан обустроить «шикарную умную остановку» – установить табло, подключить программное обеспечение и даже установить солнечные батареи. Кроме того, существует идея обустроить остановки транспорта колонками, из которых будет звучать «приятная лаунж-музыка». К слову о перевозках: возникла идея у горожан поддерживать здоровье водителей «маршруток». Поэтому предлагается установить на конечных остановках установить турники и брусья, чтобы водители занимались и поддерживали себя в хорошей физической форме (195 тысяч гривен).

Печально, но в 2017 году (XXI век на дворе!) николаевцы предлагают властям создание канализации...

Более того, жителям попросту страшно ходить по улицам своего района

Ну и крик души у жителей Широкой Балки – они хотят постелить асфальтное покрытие на дороги своего микрорайона. Куда более худшая ситуация у жителей многострадального микрорайона Ялты, которые просят власть сделать их местность безопасной для жизни: установить камеры наблюдения, чтобы контролировать ситуацию на улицах в режиме реального времени.

Как указывается на сайте Общественного бюджета, до 8 февраля 2018 года будет этап рассмотрения проектов экспертным советом, после чего две недели голосования горожанами, 23 февраля – определение победителей и с 1 марта – реализация идей.

Отметим, что внедрение Общественного бюджета было запланировано на 2017 год, однако в мэрии не создали должного механизма его реализации. Из-за этого проект бюджета участия был отсрочен на один год.