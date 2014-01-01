05 Декабрь 2017

Элитные авто, американские комбайны и десятки фур: ТОП-7 автопарков депутатов Николаевского облсовета

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После интересных автомобильных находок в е-декларациях «политического бомонда» Николаевского городского совета NikLife решил посмотреть, что находится в «закромах» депутатов областного совета. Как оказалось, десять автомобилей для некоторых из них – это совсем мелочь, ведь нашлись такие люди, на которых записано всё имущество агрофирм. Таким образом, был составлен ТОП-7 депутатов облсовета с самыми дорогими автопарками.

7. Для поездок и работы – небольшой автопарк Александра Бондаря

Новоиспеченный штатный советник главы Николаевской ОГА Александр Бондарь, судя по декларации, не имеет особо масштабного автопарка, но в топ его вывел комбайн популярной американской фирмы John Deere, которые, к слову, считаются одними из самых дорогих на украинском рынке. Видимо, в сельском хозяйстве он использует и грузовик Renault Master, а для личного передвижения – Nissan Qashqai.

6. Коррупционные составляющие в гараже Владислава Белавы

Зять главного оппозиционера горсовета Игоря Дятлова Владислав Белава в своем автопарке имеет четыре автомобиля: Jaguar X-Type, Renault Safrane, Maserati Quattroporte и Nissan Armada. Причем сразу два из них были замешаны в коррупционных скандалах – Nissan Белава купил у замглавы облсовета Андрея Кротова и не указал эту процедуру в своей е-декларации. Такая же ситуация произошла и при покупке Maserati.

5. Раз, два и в дамки. Два «бумера» Андрея Власенко

Глава экологической комиссии облсовета, депутат от фракции «Батьківщина» Андрей Власенко, очевидно, любит немецкие авто. В своей декларации он указал две BMW X5 2014 и 2016 годов. К слову, в год покупки второй машины депутат указал годовой доход в размере 20856 грн.

4. Хозяйственная Надежда Иванова

Горожанка года, депутат облсовета от «БПП», любительница экстрима и высаживания цветов на каблуках Надежда Иванова задекларировала 37 машин. Большая часть явно используется для работы её же фирмы – это и разнообразные тягачи, прицепы, фуры, заправщики, несколько легковых автомобилей и даже одна надувная лодка.

3. Миллионный «квартет» Александра Фицуры

Изначально можно было подумать, что в топ-3 войдут те, у кого автопарки состоят из нескольких десятков транспортных средств, как, например, у Надежды Ивановой и непосредственных лидеров топа. Однако, депутат от «БПП» Александр Фицура доказал обратное. В его «гараже» всего четыре авто, но их общая стоимость переваливает за четыре миллиона гривен (если ориентироваться на цены, которые можно найти в сети). Так, он владеет двумя Lexus: LX 450 2016 года и LX 570 2012 года, а также Газ 5201 и TOYOTA CAMRY 2014 года.

2. КамАЗы, МАЗы и внедорожники Юрия Кормышкина

Видимо, для бизнеса держит свой автопарк и депутат от «Нашего Края» Юрий Кормышкин. Так, судя по декларации, у него есть 33 транспортных средства, среди которых 21 автомобиль, а остальное – различные прицепы. Среди машин, кроме КамАЗов и прочих МАЗов, выделяются дорогостоящие BMW ACTIVE-HYBRID 7L, TOYOTA LAND CRUISER 200 и LAND ROVER RANGE ROVER 2015, каждый из которых в сети стоит больше миллиона, а некоторые и больше трех миллионов гривен.

1. Человек-агрофирма Владимир Фроленко

Определенно, глава фракции «Оппозиционный блок» Владимир Фроленко является поклонником американской сельхозтехники. Он, видимо, занимается не только перевозкой грузов, но и обработкой земли. В его декларации записано около 30 различных борон, тракторов, комбайнов – большинство из них производства John Deere. Видимо, главный оппозиционер облсовета любит и скоростные «покатушки» – так, у него есть один снегоход и один водный скутер. А вот автомобилей «на каждый день» у Фроленко немного, вернее, один – TOYOTA Hilux, которая оборудована удобным багажником, видимо, как раз таки для перевозки скутера и снегохода.