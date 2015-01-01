29 Январь 2018

В Николаеве 100-летие боя под Крутами отметили факельным маршем

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Вечером, 29 января, николаевские активисты ВО «Свобода» и организации «Сокол» в память о погибших под Крутами студентах уже традиционно прошлись по центру города с факелами и флагами.

Около сотни человек собрались на площади Соборной, выстроились в колонну и двинулись в сторону проспекта Центрального, а оттуда прошли к памятнику Героям Небесной Сотни.

Шествие сопровождалось лозунгами - активисты кричали «Крути! Крути! Не забути», «Слава Україні! Героям слава!», «Геть московських окупантів! Геть московських холуїв», «Москалів на ножі!», «Пам'ятай, чужинець, тут господар українець», «Україна для українців». Один из участников акции один раз выкрикнул «Крим - це Україна!», но почему-то никто не подхватил. Кроме того, активисты несколько раз зажигали дымовые шашки и дважды бросали петарды.

От начала и до конца несколько десятков полицейских сопровождали шествие.

Подобное шествие в честь 100-летие боя под Крутами прошло во многих городах Украины, Николаев не стал исключением.